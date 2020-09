OL Mercato : Les Lyonnais de retour pour Samuel Umtiti

L'Olympique Lyonnais pourrait compenser le potentiel départ de Joachim Andersen en bouclant l'arrivée de Samuel Umtiti, quatre ans après son départ de l'OL.

L'OL prêt à relancer Samuel Umtiti ?

Embêté par une cascade de blessures, notamment à un genou, depuis la Coupe du Monde 2018, Samuel Umtiti peine à retrouver sa place de titulaire au FC Barcelone et la paire Piqué - Lenglet le relègue sur le banc des remplaçants. Sur le plan personnel, une telle situation ne lui permettra pas de se signaler auprès de Didier Deschamps et de décrocher son ticket parmi les 23 joueurs convoqués pour l'Euro 2020. De fait, selon L'Equipe, l'Olympique Lyonnais serait prêt à remettre le défenseur central en lumière en obtenant son prêt pour la saison.

Avant Umtiti, d'autres dossiers à régler ?

Néanmoins, on imagine les indices menant à Samuel Umtiti s'intensifier uniquement en cas de départ de Joachim Andersen, dont les dernières rumeurs font état d'un intérêt du Torino. En outre, peut-être le Barça essaiera-t-il de placer ses pions pour obtenir le transfert de Memphis Depay, via le prêt de Samuel Umtiti, bien qu'un départ du Néerlandais semble s'éloigner jour après jour. Quoi qu'il en soit, il faudra faire vite puisque le mercato estival ferme ses portes dans dix jours seulement. Côté Lyonnais, seules trois recrues sont à signaler jusque-là : l'option d'achat levée de Karl Toko Ekambi, ainsi que les arrivées du défenseur turc Cenk Özkaçar et du gardien allemand Julian Pollersbeck.