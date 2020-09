ASSE Mercato : Leicester en passe d'oublier Wesley Fofana ?

L’ ASSE a-t-il réussi à décourager Leicester City pour Wesley Fofana ? Tout porte à le croire depuis que le club anglais a réchauffé la piste menant vers un autre défenseur central évoluant à Burnley FC, en Premier League.

L'ASSE résiste pour Wesley Fofana, Leicester se tourne vers une autre cible

L’ASSE se montre intransigeante pour Wesley Fofana. Elle a déjà repoussé deux offres de Leicester City de 25 M€ plus des bonus et de 30 M€. Ayant la cote en Angleterre, le défenseur central formé à l’AS Saint-Étienne intéresse aussi West Ham qui s'est mêlé à la concurrence. Le club londonien a proposé 32 M€ à son homologue stéphanois pour recruter le joueur de 19 ans, mais s’est également heurté au refus des dirigeants des Verts. En effet, Claude Puel ne souhaite pas transférer Wesley Fofana cet été et sa position est soutenue par ses patrons. En tout cas, il faudra une offre irrésistible pour contraindre la direction de l’ASSE à changer son fusil d’épaule. Repoussés deux fois, les Foxes commencent à s’agacer et songeraient à se retirer du dossier du prometteur arrière axial. Si l’on en croit les informations de The Telegraph, ils ont réactivé la piste menant vers James Tarkowski de Burnley FC. Leicester City a transmis une offre assez conséquente estimée à près de 30 M€ aux Clarets pour s’attacher les services du défenseur anglais de 27 ans d'après la source.

Encore dix jours de résistance !

Le marché des transferts de l'été ferme ses portes le 5 octobre. L'ASSE doit encore résister une dizaine de jours pour Wesley Fofana que Leicester City et West Ham veulent recruter. Les Verts ont certes repoussé des offres non négligeables, mais ne sont pas totalement préservés des attaques des prétendants du natif de Marseille. Les clubs anglais et leur gros portefeuille pourraient revenir à la charge en sortant le chéquier en toute fin de mercato pour convaincre les décideurs stéphanois. Une mise de plus de 40 M€ par exemple pourrait faire changer d'avis Claude Puel et ses présidents.