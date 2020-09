PSG Mercato : Alexandre Letellier de retour à Paris (Off.)

Dix ans plus tard, Alexandre Letellier signe son retour au PSG. Vendredi, le Paris Saint-Germain a confirmé le transfert du gardien de but de 29 ans. Le portier formé à Paris était libre après une pige à l’US Orléans.

PSG : Alexandre Letellier retrouve la maison

Habitué à perdre ses titis, le PSG vient de rapatrier un de ses anciens poulains. Dans les tuyaux depuis quelques heures, le retour d’ Alexandre Letellier au Paris Saint-Germain a été officialisé vendredi. « Bon retour chez toi, Alexandre », a écrit le club sur Twitter. Âgé de 29 ans, le gardien de but s’est engagé pour une saison. Il avait quitté Paris en 2010 pour le SCO Angers. Passé par Troyes et Sarpsborg (Norvège), le Parisien revient dans son club formateur en tant que joueur libre. Alexandre Letellier vient de terminer une pige de six mois à l’US Orléans (Ligue 2). De retour au PSG, il savoure. « Je suis ravi de retrouver mon club formateur et très enthousiaste à l’idée de m’entraîner quotidiennement avec des grands gardiens comme Keylor Navas ou Sergio Rico. J’ai hâte de relever les grands défis qui nous attendent cette saison », a-t-il indiqué sur le site officiel du club.

Letellier confirmé, la sortie pour Bulka

Le transfert d’ Alexandre Letellier permettra au PSG de compenser le prochain départ de Marcin Bulka. Le Polonais a récemment exprimé ses envies de départ à sa direction. Le portier de 20 ans veut gagner du temps de jeu cette saison. Le club de la capitale ne va pas le retenir au risque de le voir partir libre dans un an. Ce recrutement permettra également au Paris Saint-Germain de répondre à certaines exigences de l’UEFA. L’instance continentale impose un quota de joueurs formés localement aux équipes engagées en Coupe d’Europe.