Angers SCO Mercato : Jimmy Cabot débarque en Anjou (Off.)

Angers SCO n’a pas fini de se renforcer. À 10 jours de la fin du mercato, le Sporting Club de l’Ouest s’est offert Jimmy Cabot. Le milieu de terrain s’est engagé librement pour trois ans.

Angers SCO continue de se renforcer. Ce vendredi, c’est Jimmy Cabot qui a rejoint l’équipe de Stéphane Moulin. Libre depuis la fin de son contrat au FC Lorient en juin, il a signé avec le club d’Anjou pour les trois prochaines saisons. Le SCO a officialisé l’arrivée du joueur de 26 ans dans son effectif sur son site internet officiel. « Angers SCO est ravi d'annoncer la venue de Jimmy Cabot. Le milieu offensif, qui arrive libre, s'est engagé jusqu'en 2023 ! Bienvenue chez toi, Jimmy », ont écrit les Angevins. Le natif de Chambéry va tenter de relancer sa carrière en Ligue 1, après les trois dernières saisons passées en Ligue 2. Un gros défi l’attend au sein du groupe de Stéphane Moulin qui a enregistré plusieurs arrivées cet été.

Jimmy Cabot sur la longue liste des recrues

Bien avant Jimmy Cabot, le club du président Saïd Chabane a recruté Paul Bernardoni (gardien de but), Souleyman Doumbia (défenseur ou milieu de terrain), Ayoub Yousfi (milieu offensif), Noah Fatar (ailier droit), Enzo Ébosse (arrière gauche), Melvin Zinga (gardien de but), Kévin Bemanga (milieu offensif) et Loïs Diony (avant-centre). Autant dire combien le club s'est investi cet été pour se renforcer. Après quatre journées de championnat, les Scoïstes sont 11es avec 6 points (2 victoires et 2 défaites). Dimanche, l'équipe de Stéphane Moulin accueille le Stade Brestois à partir de 15h.