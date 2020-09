OM : Menaces contre Eyraud, 1 an avec sursis pour le coupable

Nassim H., connu sous le pseudo de "Petit Bambou", a été jugé pour avoir menacé de mort et divulgué l'adresse de Jacques-Henri Eyraud, président de l’ OM. Le jeune étudiant a pris 1 an de prison avec sursis.

OM : une sortie de Villas-Boas à l’origine des faits

Mécontent de la nomination de Paul Aldridge sans en avoir été prévenu, André Villas-Boas avait animé une conférence de presse où il n’avait pas mâché ses mots. Jacques-Henri Eyraud avait été visé. Il n’en fallait pas plus pour provoquer le courroux des supporters de l’ OM contre leur président. Poussant le bouchon trop loin, Nassim H. avait menacé de mort le dirigeant marseillais sur Twitter et divulgué son adresse. Poursuivi pour « provocation non suivie d'effet à commettre un délit ou un crime », l’étudiant de 23 ans a été jugé et condamné ce vendredi à 1 an de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Marseille. Le coupable doit également verser deux fois un euro symbolique de dédommagement, un pour chaque délit, et payer 1.000 euros au titre de la procédure pénale. La procureure Véronique Fabron a considéré que les menaces de mort du tweet faisaient « froid dans le dos » et rappelaient des « faits réels vus aux Assises ». Un réquisitoire jugé pertinent par le tribunal. « Ce n'est pas à l'OM auquel s'en est pris le prévenu mais à M. Eyraud », a toutefois rectifié le président du tribunal, Jean-Jacques Bagur.

Nassim H. fait son mea-culpa

Le coupable a reconnu avoir mal agi en menaçant de mort le président de l'Olympique de Marseille et en divulguant son adresse. « Ce que j'ai commis est grave, je suis tout à fait d'accord », a avoué "Petit Bambou", présent à la barre. Il a ajouté que « cette procédure a été un électrochoc » pour lui et il a réitéré ses excuses envers le dirigeant olympien : « Je reformule à nouveau mes excuses les plus sincères et réelles à Jacques-Henri Eyraud. » Mais Frédéric Pourrière, avocat du coupable, a jugé la peine « sévère », en plaidant que son client vivait une dépression au moment des faits. Enfin, la partie civile et la défense avaient trouvé un accord pour accueillir Nassim H. à l'OM Fondation si des travaux d'intérêt général (TIG) étaient prononcés par le tribunal. Mais ces travaux n’ont pas été prononcés.