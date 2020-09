OL Mercato : Memphis, Dembélé, Aouar…, Garcia fait le point

L’ OL va connaitre une fin de mercato très agitée. Quatre joueurs au moins sont en instance de transfert : Memphis Depay, Moussa Dembélé, Houssem Aouar et Jeff Reine-Adélaïde. Rudi Garcia a fait le point en conférence de presse ce vendredi.

OL : Rudi Garcia, « rien de certain dans le sens des départs »

L’entraineur de l’OL attend impatiemment la fermeture du marché des transferts. Plusieurs joueurs de son effectif sont sollicités par de grands clubs européens et à 10 jours de la clôture du marché des transferts, Rudi Garcia n’est pas serein. Ce vendredi encore, il a réitéré son souhait de voir la fenêtre estivale se refermer rapidement. Évoquant la fin du mercato estival, le coach des Gones a déclaré : « la situation n’a pas changé ». En d’autres termes, Memphis Depay, Moussa Dembélé, Houssem Aouar ou encore Jeff Reine-Adélaïde ne sont toujours pas fixés sur leur avenir à Lyon. Et le technicien de 56 ans « a hâte que ce mercato se termine » afin de pouvoir travailler en toute quiétude avec son groupe. Rudi Garcia a ensuite assuré « qu’il n’y a rien de certain dans le sens des départs pour le moment ».

Seulement 4 arrivées pour plusieurs départs !

Dans le sens des arrivées à l'OL, ça ne bouge également pas ! Le club rhodanien a levé l'option d'achat de Karl Toko-Ekambi et a récupéré Tino Kadewere prêté au Havre AC dans la foulée de son transfert en janvier 2020. Cenk Özkacar (19 ans) a débarqué d'Altay SK en Turquie et Julian Pollersbeck a été recruté à Hambourg SV. Concernant les départs de cet été, la liste est longue : Lucas Tousart, Martin Terrier, Amine Gouiri, Pape Cheikh Diop, Fernando Marçal, Rafael, Kenny Tete, Bertrand Traoré et Anthony Racioppi.