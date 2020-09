AS Monaco Mercato : Gil Dias quitte encore le Rocher (Off.)

Gil Dias va de nouveau évoluer loin de l’AS Monaco cette saison. L’ailier portugais rentre au bercail, au FC Famalicão, où il est prêté sans option d’achat.

Gil Dias quitte encore l’AS Monaco

Comme depuis quelques saisons déjà, Gil Dias ne défendra pas les couleurs de l’AS Monaco. Après l’Espagne la saison dernière, l’ailier droit effectuera une pige au Portugal cette année. Le club de la Principauté a confirmé le départ en prêt de l’attaquant portugais vendredi soir. « L’AS Monaco annonce le prêt pour un an de Gil Dias au club de Famalicão, septième la saison dernière en Liga NOS. Le club lui souhaite le meilleur pour la saison à venir », peut-on lire sur le compte Twitter du club princier. À noter que l’attaquant de 23 ans est prêté sans option d’achat au club portugais.

Dias, un flop à 5 M€ pour l’ASM ?

Recruté contre un chèque de 5 millions d’euros en 2015 par l’AS Monaco, Gil Dias n’est jamais parvenu à s’imposer sur le Rocher. Dès sa première saison, il avait été prêté au mercato hivernal au Varzim SC (Portugal). S’en sont suivis des passages à Rio Ave, la Fiorentina, Nottingham Forest, l’Olympiakos et Grenade la saison dernière. À se demander si le Portugais a encore un avenir avec le club de la Principauté. Depuis son arrivée, il n’a disputé que 17 matchs avec l’ASM sans se montrer décisif. Lié au club princier jusqu’en 2022, il ne lui restera plus qu’un an de contrat à son retour de Famalicão. Reste à savoir si la direction monégasque va opter pour une vente définitive de Dias ou un énième prêt pour acter leur séparation.