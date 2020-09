OM Mercato : Marcos Paulo arrive, un dirigeant l’annonce

Duilio a accordé une interview au site MaisFutebol. L’occasion pour le coordinateur de Fluminense (D1 du Brésil) d’assurer que Marcos Paulo rejoindra l’ OM avant la fin du mercato estival.

Marcos Paulo en route pour l’ OM ?

En quête d’un attaquant supplémentaire cet été, l’ OM a finalement signé Luis Henrique en provenance de Botafogo (D1 du Brésil). Le prodige brésilien de 18 ans, déjà adoubé par André Villas-Boas et Pablo Longoria, s’est engagé pour 5 ans contre un chèque de 10-12 millions d’euros. Avec la signature de la pépite brésilienne, quatrième recrue estivale de l’Olympique de Marseille, l’attaque n’apparaît plus comme le secteur à renforcer avant la fin du mercato estival, le 5 octobre. Un avis que ne semble pas partager Duilio. Évoquant le mercato de Fluminense, le coordinateur a d’abord expliqué qu’ « Evanilson (qui a signé à Porto) est un joueur très difficile à marquer » et que « les fans de Fluminense ont été très contrariés par son départ, mais le club traverse une période financière difficile ». « Nous devons nous débarrasser de nos bijoux », a ensuite déclaré le responsable brésilien avant d’annoncer que « Marcos Paulo partira pour Marseille… »

Quelle réponse des Marseillais ?

L’annonce du coordinateur de Fluminense ne manque pas de surprendre. Présent récemment en conférence de presse, André Villas-Boas a déclaré qu’il n’y aurait plus de recrue à l’ OM cet été sans avoir d’abord vendu. Or, aucune vente n’a été annoncée alors que Duilio assure que Marcos Paulo est en route pour l’Olympique de Marseille. De plus, le secteur offensif risque une saturation en cas de signature de la pépite de Fluminense, tandis que d’autres compartiments de jeu ont besoin d’être renforcés. L’information du responsable brésilien est donc à prendre avec des pincettes.