LOSC Mercato : Prolongation, Christophe Galtier l'a mauvaise

Après le succès du LOSC (2-0) contre le FC Nantes, Christophe Galtier a tenu à lever les doutes sur son avenir. Le coach du Lille OSC a confirmé la prolongation de son contrat. Mais le technicien lillois n’a pas apprécié le traitement de cette actualité par les médias.

Christophe Galtier amer après sa prolongation avec le LOSC

Un manque de respect pour Galtier













Victorieux (2-0) du FC Nantes vendredi, le LOSC est le nouveau leader de Ligue 1. Malgré cet important succès,n’avait pas la mine des grands jours. Le coach du Lille OSC s’est montré mesuré après la rencontre et préfère retenir la victoire. Après le match, le technicien de 54 ans est également revenu sur sa prolongation. L’entraîneur lillois s’offusque de passer pour « quelqu’un de stupide » après les révélations de L’Équipe. Le quotidien sportif assurait que le coach des Dogues avait été prolongé par sa direction sans qu’il ne soit mis au courant. Le journal révélait l’existence d’une clause de prolongation automatique dans le contrat de Galtier en cas de qualification du LOSC en Coupe d’Europe.S’il a confirmé la prolongation de son contrat au LOSC , Christophe Galtier n’a pas caché son courroux suite aux allégations du journal. Interrogé par Téléfoot, il estime que celles-ci font passer son agent « pour un incompétent » et ses dirigeants « pour des malhonnêtes ». « Et je trouve que c’est un manque de respect également me concernant car cela me fait passer pour quelqu’un de stupide, de ne pas comprendre ce que j’ai signé », a-t-il pesté. Grâce à la qualification de Lille en Ligue Europa, Galtier est désormais sous contrat avec les Dogues jusqu’en 2022. Son bail précédent expirait en 2021.