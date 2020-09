Stade rennais Mercato : SRFC, du nouveau pour remplacer Mendy

Edouard Mendy s’est engagé avec Chelsea cette semaine. Le Stade rennais s’est lancé à la recherche d’un gardien pour le remplacer. Si Alfred Gomis semblait tenir la pole position pour renforcer ce poste, un autre profil vient d’émerger pour succéder à l’actuel portier des Blues au SRFC.

Vers une nouvelle piste du Stade rennais

Alfred Gomis pourrait ne pas venir au Stade rennais. Les dirigeants de Dijon FCO demandent 15 millions d’euros pour son transfert. Les responsables du SRFC étaient entrés en négociation avec leurs homologues de qui ils avaient obtenu l’autorisation de parler avec l’intéressé. Un accord a facilement été trouvé entre le SRFC et Alfred Gomis. Il ne restait plus qu’une entente entre les deux clubs pour rendre possible son transfert. C’est en attendant des nouvelles sur ce dossier qu’une information surprenante est diffusée par Football365 Afrique.

SRFC : Saturnin Allagbé, qui es-tu ?

Selon cette source, le Stade rennais se serait lancé aux trousses de Saturnin Allagbé. Le gardien béninois de 26 ans évolue à Chamois Niortais depuis 2014. Avec 122 matchs dans les jambes, l’ancien portier de l’ASPAC Contonou plairait aux dirigeants du Stade rennais. Une piste en parallèle pour faire fléchir les dirigeants Dijonnais sur leur exigence de 15 millions d’euros pour Alfred Gomis ou véritable plan B à Alfred Gomis ? On sait également que le Stade rennais est intéressé par Rui Silva de Grenade pour qui il a déjà fait une offre refoulée. Ce portier était la priorité du SRFC puisqu’il avait été le premier contacté à la réception de l’offre de Chelsea pour Édouard Mendy.