Real : Pérez pose une condition pour Mbappé et Camavinga

Dans une nouvelle sortie, Florentino Pérez a évoqué les possibles transferts de Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga au Real Madrid. S’il les attend en 2021, le président du Real admet qu’un facteur pourrait encore retarder leurs arrivées.

Mbappé et Camavinga au Real Madrid en 2021 ?

Nouveaux coéquipiers chez les Bleus, Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga le seront peut-être dans un an sous d’autres cieux. L’attaquant du Paris Saint-Germain et le milieu du Stade rennais nourrissent les fantasmes du Real Madrid. Le champion d’Espagne en titre espérait les signer cet été mais la pandémie de coronavirus a fichu ses plans à l'eau. Florentino Pérez est donc contraint d’attendre au moins un an avant de passer à l’offensive pour ces deux talents de Ligue 1. Seulement, le président du Real estime que le huis clos encore en vigueur en Espagne est une menace. Cité par Defensa Central, le dirigeant madrilène assure qu’il sera « très difficile » de signer Mbappé et Camavinga si les supporters ne sont pas de retour dans les stades à temps.

Un été déjà difficile pour le Real

Malgré sa puissance financière, le Real Madrid n’a pas été épargné par la crise sanitaire actuelle. Comme d’autres écuries européennes, le Real avait dû réduire les salaires de ses joueurs. Avec la fermeture de son stade et de son musée, le club a enregistré d’importantes pertes financières qui se chiffrent à 200 millions d’euros selon Marca. Cet été, le club espagnol connaît une légère embellie financière avec d’importantes ventes (Hakimi, Reguilon). Mais les recettes issues de ces cessions ne permettent pas de signer des renforts de taille. Zinedine Zidane est parti pour conserver le même effectif que la saison dernière. Certains joueurs de retour de prêt comme Martin Odegaard sont venus s’ajouter à l’effectif merengue.