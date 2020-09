LOSC - FC Nantes (2-0) : Le succès vu par Lihadji et Galtier

Le LOSC a battu le FC Nantes (2-0), vendredi soir en ouverture de la 5e journée de Ligue 1. Isaac Lihadji s’enflamme pour cette victoire, au contraire de Christophe Galtier qui se montre plus réservé.

LOSC - FC Nantes : premier match officiel pour Isaac Lihadji

Isaac Lihadji a refusé de signer pro avec l’OM (son club formateur) pour rejoindre le LOSC cet été. Vendredi soir, le jeune ailier droit de 18 ans a joué son premier match officiel avec Lille OSC face au FC Nantes. Un match remporté par les Lillois 2 à 0, grâce à un but contre son camp du défenseur nantais Nicolas Pallois et à une réalisation de l’attaquant lillois Burak Yilmaz. Entré en jeu lors des 10 dernières minutes, le prodige s’est présenté en zone mixte à la fin de la rencontre. Au micro de Téléfoot, l’ancien Marseillais a estimé que « c’était un très bon match » et que « les deux équipes ont mis ce qu’il fallait mais malheureusement Nantes n’a pas gagné… ». Une victoire qu’ Isaac Lihadji explique par une prestation des Lillois meilleure que celle des Nantais et dont il est très fier.. « Je pense que dans le jeu, on a été meilleur. Je suis très fier de mon équipe », a déclaré l’attaquant de LOSC.

Christophe Galtier moins emballé par la victoire

À la différence d’Isaac Lihadji, Christophe Galtier s’est montré assez réservé malgré la victoire du LOSC. En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur dogue a reconnu que Lille OSC « a souffert dans la deuxième partie de la première période », avant d’avoir « le bonheur d'ouvrir le score avant la mi-temps ». Le technicien français a ajouté que le début de la seconde période des Dogues « était très poussif ». Christophe Galtier a également pointé « beaucoup de déchets techniques » de ses latéraux et a estimé que les « déplacements n'ont pas été très bien coordonnés ». Pour toutes ces raisons, l’ancien coach stéphanois ne sait pas si la victoire du LOSC est méritée. En revanche, il croit que c’était « important de l'emporter » et de « faire un bon début de saison car on aura des moments plus difficiles ». Avec cette victoire, Lille OSC devient leader de Ligue 1.