ASSE Mercato : Wesley Fofana, Sainté court un gros danger !

L’ ASSE pourrait toucher un gros pactole sur le transfert de Wesley Fofana. Leicester City, West Ham et le Stade Rennais sont en concurrence pour le défenseur. Toutefois un gros danger guette le club ligérien !

L'ASSE « en danger sportivement si Fofana part » selon Larqué

L’ASSE a transféré William Saliba à Arsenal et le capitaine Loïc Perrin a pris sa retraite. Après le départ de ces deux défenseurs centraux, Claude Puel a constitué la paire Wesley Fofana - Timothée Kolodziejczak. Et le duo donne satisfaction en ce début de saison. En quatre journées disputées en championnat, l’AS Saint-Étienne n’a pas perdu le moindre match et n’a encaissé que 2 buts. Cependant, le club ligérien pourrait perdre le solide Wesley Fofana. En plus des deux clubs anglais, le Stade Rennais, qualifié pour la Ligue des Champions, veut l’arracher aux Verts. La plus grosse offre actuelle est venue des Hammers avec 32 M€ sur la table pour s’attacher les services de l’arrière de 19 ans. L’ASSE ne veut cependant pas céder aux offres, car son manager général Claude Puel veut garder le joueur révélé la saison dernière dans son équipe. C’est d’ailleurs ce que Jean-Michel Larqué recommande au staff technique des Stéphanois. Il indique que si Wesley Fofana est transféré en toute fin de mercato, « l’AS Saint-Étienne n’aura pas le temps de se retourner pour prendre un défenseur central de qualité ». Du coup, « les Verts vont se mettre en danger sportivement » selon le technicien français de 73 ans qui avoue que quand « il regarde dans l’effectif de l’ASSE », il ne voit pas un joueur capable de remplacer qualitativement le natif de Marseille.

Conseils de Jean-Michel Larqué à Wesley Fofana

Pour finir, Jean-Michel Larqué a condamné le jeune joueur formé dans le Forez pour sa déclaration sur son envie de partir à tout prix cet été. « Wesley Fofana a énoncé des arguments que personne ne comprend. Je pense que quand il te reste 40 000 € dans la poche à la fin du mois, tu peux faire vivre ton père, ta mère et quelques frères et soeurs. De toute façon, l’année prochaine, il est évident qu’il aura un bon de sortie », a commenté l’ancien entraineur de l’ASSE sur RMC Sport. L'ASSE pourra-t-elle résister jusqu'à la fermeture du marché le 5 octobre ? À suivre.