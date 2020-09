OM Mercato : Place au dégraissage, 3 départs déjà annoncés

L’ OM s’est suffisamment renforcé cet été malgré des moyens financiers limités. Pour éviter de s’enfoncer dans la crise, l’Olympique de Marseille souhaite désormais dégraisser. À cet effet, trois attaquants auraient déjà été listés.

OM : trois attaquants sur le marché

Économiquement dans le dur depuis l’été dernier, l’ OM n’offrait aucune assurance de réaliser un mercato mouvementé cet été. Mais les recruteurs de l’Olympique de Marseille sont parvenus à renforcer l’effectif d’André Villas-Boas en procédant à un recrutement malin. Ainsi, des joueurs en fin de contrat (Pape Gueye et Yuto Nagatomo) ont été signés et Leonardo Balerdi a été prêté. Seule la signature de Luis Henrique, 4e recrue estivale de l’ OM, a nécessité de l’argent (10-12 millions d’euros). Avec l’arrivée du prodige brésilien, officialisé vendredi, l’Olympique de Marseille a probablement bouclé son recrutement, sauf en cas de vente. Le club olympien aurait désormais décidé de passer en mode dégraissage. Selon L’Équipe, trois joueurs devraient être vendus avant la fin du mercato. Il s’agit d'abord de Kostas Mitroglou. De retour de prêt au PSV Eindhoven, l’international grec n’a jamais trouvé grâce auprès d’André Villas-Boas et devrait être vendu pour économiser son gros salaire. Autre joueur poussé vers la porte de sortie, Valère Germain. Utilisé dans la rotation, l’ancien avant-centre monégasque a sauvé l’ OM contre le LOSC (1-1). Mais son but égalisateur n’aurait pas empêché les dirigeants phocéens de l’inscrire sur la liste des joueurs à vendre avant le 5 octobre. Son départ permettrait également au club olympien d’économiser près de 300 000 euros de salaire mensuel. Troisième et dernier attaquant mis sur le marché, Nemanja Radonjic. Après sa première saison compliquée sous Rudi Garcia, l’ailier gauche serbe s’est montré à son avantage la saison dernière en marquant 6 buts. Mais l’ancien attaquant de l’Étoile Rouge de Belgrade ne s’est pas vraiment imposé et sera cédé en cas d’offre intéressante.

Qui pour combler les éventuels départs ?

Luis Henrique signé, l’ OM ne devrait recruter qu’en cas de vente. Pour combler les départs programmés de ces trois joueurs, les recruteurs marseillais cibleraient Marcos Paulo, joueur de Fluminense (D1 du Brésil). D’ailleurs, le coordinateur de la formation brésilienne a assuré que le prodige de 19 ans était en route pour le club olympien. Une information qui semble désormais avoir du sens avec ces trois attaquants marseillais poussés vers la porte de sortie. Les recruteurs phocéens seraient également attirés par le profil de Kaio Jorge, attaquant du FC Santos (D1 du Brésil).