FC Nantes : Ligue 1, Christian Gourcuff inquiet après Lille

Le FC Nantes a enchaîné un troisième match sans succès vendredi contre le LOSC (défaite 2-0). Christian Gourcuff tire la sonnette d’alarme après cette nouvelle contreperformance.

La grande inquiétude de Christian Gourcuff pour le FC Nantes

Vendredi, le FC Nantes a concédé sa deuxième défaite de la saison sur la pelouse du LOSC. Avec ce revers contre Lille (2-0), le FCN a enregistré son troisième match consécutif sans victoire en championnat. L’inquiétude est grandissante chez Christian Gourcuff. Le coach des Canaris se satisfait du visage affiché par ses poulains. Il déplore seulement leur manque de finition dans le dernier geste. « C’est dommage de ne pas concrétiser nos situations […] C’est un peu inquiétant, car on perd 2-0 sans faire un mauvais match, ce n’est pas rassurant. Mais j’ai vu beaucoup d’application de la part des joueurs. Ce que l’on fait est cohérent, mais on doit passer un palier dans la justesse », a déclaré le coach du FC Nantes cité par Ouest France.

Les regrets de Marcus Coco

Comme Christian Gourcuff, Marcus Coco est déçu du résultat. Le milieu du FC Nantes pointe également le manque de réalisme des siens contre Lille. « Il y a des regrets parce que je pense qu’on fait une bonne entame de match et qu’on peut mener au score […] Il y avait mieux à faire. On est venu avec beaucoup d’envie, mais on n’a pas su garder ça sur toute la durée du match », a déploré le joueur. Suite à ce nouveau revers, les Canaris descendent provisoirement à la 14e place de Ligue 1. Ils se déplacent sur la pelouse de l’OGC Nice lors de la prochaine journée.