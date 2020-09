RC Lens Mercato : Simon Banza ne se sent pas concerné

Au RC Lens, Simon Banza fait désormais face à une grosse concurrence des renforts offensifs arrivés cet été. Malgré tout, il n’a pas du tout l’intention de partir et veut s'imposer au Racing Club.

RC Lens : Banza prêt à affronter la concurrence

Promu en Ligue 1 avec le RC Lens, Simon Banza est heureux de faire ses premiers pas dans l’élite. Il est certes confronté à la concurrence de nouveaux joueurs, mais l’attaquant de 24 ans n’est pas du tout animé par l’envie de départ. Bien au contraire, il veut se battre afin de gagner sa place au sein de l’équipe type de Franck Haise. « Tout le monde est derrière moi et me parle. Et je ne suis pas quelqu’un qui lâche. Je travaille dur pour le collectif », a déclaré l’avant-centre du Racing Club dans La Voix du Nord. Simon Banza espère en effet que « son tour viendra ». Il est convaincu que « quand il aura ouvert son compteur-but, ce sera parti ». En plus de ceux déjà présents, Florian Sotoca et Gaëtan Robail, les Sang et Or ont recruté Corentin Jean, Ignatius Ganago et Gaël Kakuta pour leur secteur offensif.

Les statistiques de Simon Banza

Simon Banza a pris part à trois matchs en Ligue 1 en ce début de saison. Il a été titulaire lors de la victoire sur le PSG (1-0) et est entré en jeu deux fois, face à l’OGC Nice et les Girondins de Bordeaux. Face au FC Lorient, le natif de Créteil était resté sur le banc de touche. Il n’a donc pas encore marqué ni délivré de passe décisive en 110 minutes de jeu cumulées. « Quand on est attaquant, on veut marquer. Et quand on se crée des occasions, on a encore plus envie ! Mais je ne doute pas », a-t-il assuré pour finir. Formé au RC Lens, le N°23 se sent « en famille » dans le club nordiste où son contrat est valide jusqu’en juin 2023.