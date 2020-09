Nîmes Olympique Mercato : Une cible dénichée en Angleterre

La dernière ligne droite du mercato estival s’annonce mouvementée pour le Nîmes Olympique. Les recruteurs nîmois voudraient signer Niclas Eliasson, milieu de terrain de Bristol City (Championship). Mais la mission s’annonce très compliquée.

Nîmes Olympique : Niclas Eliasson dans le viseur

18e de Ligue 1 la saison dernière, le Nîmes Olympique vise une place beaucoup plus intéressante cette saison. Pour réaliser cet objectif, les Crocos sont conscients qu’il leur faudrait se renforcer. Selon L’Équipe, la dernière cible en date de la formation nîmoise serait Niclas Eliasson, milieu de terrain de Bristol City. Auteur de 3 buts et de 12 passes décisives en 37 matchs de Championship la saison dernière, le Suédois de 24 ans se serait fait remarquer par les recruteurs nîmois, mais pas seulement.

Mission compliquée pour les Nîmois

Pour avoir une chance d’attirer Niclas Eliasson, le Nîmes Olympique devra déjouer la concurrence d’Aston Villa, ce qui ne devrait pas être chose aisée. En effet, les clubs anglais sont connus pour leur habitude à ne pas lésiner sur les moyens pour recruter les joueurs de leurs choix. De plus, Bristol City ne semble pas chaud pour céder son milieu de terrain, à qui il ne reste plus qu’un an de contrat. Les responsables du club de deuxième division anglaise ont proposé une prolongation au Suédois. Entre la concurrence d’Aston Villa pour Niclas Eliasson et le désir de Bristol City de le conserver, le Nîmes Olympique devra se donner un mal fou pour espérer rafler la mise, à une dizaine de jours de la fin du mercato. La valeur marchande de Niclas Eliasson est de 4 millions d'euros, selon le site spécialisé Transfermarkt.