PSG : Marquinhos annonce la couleur sur la fin du mercato

Le PSG a encore neuf jours pour se renforcer. Marquinhos souhaite l’arrivée de nouveaux joueurs. Un défenseur central et un attaquant de pointe sont la priorité du club de la capitale.

PSG : Marquinhos, « des joueurs peuvent venir nous aider »

Le PSG a laissé partir Thiago Silva, Edinson Cavani, Éric Maxim Choupo-Moting et Thomas Meunier. Le dernier a été remplacé poste pour poste par Alessandro Florenzi arrivé de l’AS Rome. Le Paris Saint-Germain cherche maintenant à se renforcer en défense centrale et en attaque. Plusieurs noms sont avancés, mais aucun joueur n’est arrivé cet été aux postes indiqués. Dans une interview dans Le Parisien, Marquinhos ne cache pas le besoin parisien de se renforcer, afin de repartir à la conquête de la Ligue des champions après l’échec en finale cette année. « Si des joueurs peuvent venir nous aider, ça ne peut nous faire que du bien. C'est bon pour la concurrence, pour la saison, pour nos objectifs… », a-t-il déclaré. Le défenseur brésilien estime que l’équipe actuelle du PSG « a certes une très bonne base », mais « si le club pense à l'étoffer », cela lui fait naturellement « plaisir ».

Les Parisiens sur trois fronts

Les Parisiens vont jouer sur plusieurs tableaux (Ligue 1, coupe de France et C1). Du coup, leur saison sera évidemment « longue », avec des incertitudes (covid-19 ou blessures). Selon le capitaine Marquinhos, « leur équipe a besoin d'un bon effectif et un maximum de joueurs compétitifs, pour espérer aller loin dans les différentes compétitions ». À quelques jours de la fermeture du marché des transferts de l'été, le PSG vient de recruter Alexandre Letellier, un gardien de but formé au club qui fait son retour.