PSG Mercato : Le point de Tuchel sur la fin du marché

L'arrivée d’Alexandre Letellier au PSG a ouvert la porte de sortie de la capitale à Marcin Bulka et Garissone Innocent, deux jeunes gardiens de but en manque de temps de jeu.

PSG : Letellier pousse Marcin Bulka et Innocent dehors

Avec le retour d’Alexandre Letellier au PSG (son club formateur), le poste de gardien de but est désormais très engorgé. Ils sont désormais 5 : le N°1 Keylor Navas, sa doublure Sergio Rico, Marcin Bulka (21 ans) et Garissone Innocent (20 ans). Recruté pour être le 3e portier dans la hiérarchie, Alexandre Letellier pousse les deux derniers dehors. Thomas Tuchel a confirmé qu’ils sont sur le départ. En effet, Marcin Bulka est dans sa dernière année de contrat. Dès lors, le Paris Saint-Germain prévoit de prolonger son bail, puis de le prêter dans la foulée. « On veut que Bulka prolonge son contrat et qu’il joue dans un autre club. Je suis satisfait de lui, mais le plus important pour lui est de jouer une saison complète, d’enchaîner des matchs », a expliqué l’entraineur des Parisiens en conférence de presse. Ce dernier espère « trouver une solution » pour le portier polonais, tout comme pour Garissone Innocent. « C’est un peu la même chose pour Garissone. S’il trouve un club, il est libre de le rejoindre », a annoncé Thomas Tuchel.

La réponse de Tuchel pour Rüdiger et Bakayoko

Pour le poste de défenseur central et de milieu de terrain à renforcer, les noms de Kalidou Koulibaly (Naples), Antonio Rüdiger (Chelsea) et Tiemoué Bakayoko (Chelsea) sont évoqués. Interrogé sur ces pistes, le technicien allemand a botté en touche. « Je ne parle jamais de noms. Il faut respecter les autres clubs. Je peux seulement dire que le club connaît mon analyse de la situation. J’attends maintenant », a-t-il répondu. En conclusion, Thomas Tuchel a admis une fin du mercato difficile pour le PSG. « Le mercato n’est pas fini, la situation n’est pas facile. On a encore du temps. On attend », a-t-il glissé. La fin du marché est fixée au 5 octobre.