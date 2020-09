Barça Mercato : Départ de Luis Suarez, Koeman répond à Messi

Le départ de Luis Suarez à l’Atletico Madrid n’a pas plu à Lionel Messi. Accusé d’avoir été à l’origine de ce transfert, Ronald Koeman, entraîneur du Barça, a nié toute implication et a eu un mot spécial pour le capitaine barcelonais.

Barça : Koeman pas impliqué dans le départ de Luis Suarez

Le dégraissage est en marche au Barça. Un dégraissage qui a touché Luis Suarez, désormais joueur de l’Atletico Madrid. De quoi mécontenter les supporters et le vestiaire barcelonais, car l’attaquant uruguayen a marqué un pan de l’histoire du FC Barcelone dont il est l’un des meilleurs buteurs. Dans cette atmosphère tendue, Ronald Koeman, nommé sur le banc depuis le 19 août, s’est exprimé en conférence de presse ce samedi pour se dédouaner des accusations selon lesquelles il a provoqué le départ de l’ancien Red. « Il semblerait qu’on a voulu me faire passer pour le méchant de l’histoire », a regretté le coach du Barça, avant de révéler que bien avant sa nomination, « certaines décisions avaient déjà été prises ». S’il reconnaît avoir « soutenu ces décisions », Ronald Koeman précise en revanche que « cela ne dépendait pas de » lui. Reste que l’ex-sélectionneur néerlandais avait prévenu Luis Suarez que « s’il restait, il lui serait difficile de jouer mais qu’il ferait partie de l’équipe ».

Lionel Messi convaincu par les arguments du coach ?

Lionel Messi n’a pas caché qu’il était contre le départ de Luis Suarez. L’international argentin avait posté un message sur les réseaux sociaux pour dénoncer la décision des dirigeants du Barça et avait déclaré que rien ne l’étonnait plus de leur part. Ronald Koeman, qui se sait accusé, s’est dépêché de rassurer le génie argentin. Le stratège catalan a estimé « normal que Messi soit triste lorsqu’un de ses amis quitte le club ». Mais il s’est dit convaincu que le départ de Luis Suarez n’a eu aucun effet négatif sur le professionnel de Lionel Messi, qui « a été un exemple pour tout le monde à l’entraînement et lors des matchs ». « Il ne se passe pas une séance dans laquelle il ne fait pas preuve d’un grand engagement », a-t-il confié avant d’assurer : « Je n’ai aucun doute à son sujet. » Suffisant pour calmer la colère du natif de Rosario ?