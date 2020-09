Girondins de Bordeaux : Duel de Serie A pour Toma Basic

À quelques jours de la fermeture du mercato, l’avenir de Toma Basic reste flou avec les Girondins de Bordeaux. Le milieu de terrain du FCGB est sur les tablettes de deux clubs de Serie A.

Des clubs italiens à la lutte pour Toma Basic

Le mercato des Girondins de Bordeaux est relativement calme depuis son ouverture. Ses finances dans le rouge, le club au scapulaire se contente jusqu’ici des ventes. Le FCGB devrait encore en réaliser d’ici la clôture du marché des transferts le 5 octobre. Le FCGB pourrait en effet enregistrer le départ de Toma Basic. Le milieu de terrain est un joueur convoité cet été. L’Équipe révèle encore ce samedi que l’AC Milan suit toujours le milieu âgé de 23 ans. D’après le quotidien sportif, le club lombard est déjà entré en contact avec Bordeaux pour le transfert de Basic. Les Rossoneri ne sont pas les seuls intéressés par le Croate. La même source indique que Cagliari en pince également pour le joueur de Bordeaux.

Une offre alléchante attendue pour Basic

Arrivé au FCGB en 2018, Toma Basic est sous contrat jusqu’en 2022. Mais le jeune milieu ne devrait pas aller au bout de son bail avec les Girondins. Son agent avait déjà ouvert la porte à son départ de Bordeaux. « S’il y a une offre qui répond aux attentes du club et qui permet à Toma d’aller plus haut, je ferai tout pour qu’il parte […] Si on le fait partir, ce sera pour un montant qui interdit à Bordeaux de dire non », indiquait récemment Adrian Iliaj dans les colonnes du journal. L’AC Milan et Cagliari sont prévenus.