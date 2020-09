LOSC Mercato : Galtier, Soumaré, Ikoné les annonces de Lopez

Gérard Lopez a fait le point sur les dossiers chauds du LOSC. Le président du Lille OSC a confirmé la prolongation de Christophe Galtier. Il a également évoqué d’autres départs d’ici la fin du mercato.

Lopez confirme, Galtier a prolongé au LOSC

L’avenir de Christophe Galtier a fait parler ces dernières heures. L’Équipe révélait notamment que le coach du LOSC avait vu son bail prolongé d’un an suite à la qualification du club en Coupe d’Europe. Au micro de France Bleu Nord, Gérard Lopez est revenu sur ce sujet. L’occasion pour le président du Lille OSC de confirmer ce qui n’était jusqu’ici qu’une rumeur. « Oui, je peux vous le confirmer, il a prolongé jusqu’en 2022. Une prolongation automatique après la qualification européenne », a assuré le dirigeant lillois. Dans sa sortie, Gérard Lopez a également évoqué le mercato. Après les départs d’Osimhen et Gabriel, il s’attend encore à d’autres ventes.

Ikoné, Soumaré, Maignan et Araujo fixés sur leurs sorts

Le président du LOSC n’exclut pas de céder Jonathan Ikoné d’ici la fin du mercato. Idem pour Boubakary Soumaré et Zeki Celik. « On ne sait pas ce qui peut se passer. Parfois il y a des offres auxquelles on ne peut pas résister […] Il y a des offres donc tout est envisageable », a indiqué Gérard Lopez. En revanche, le patron des Dogues ferme la porte à un départ de Mike Maignan. Le portier lillois était annoncé à Chelsea. Mais au final, les Blues ont recruté le Rennais Édouard Mendy. « Il sera là », a-t-il assuré. Comme pour Maignan, un départ de Luiz Araujo « n’est pas prévu ».