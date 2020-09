PSG-OM : Sanctions de la LFP, Tuchel crie à l’injustice

Le Classique PSG-OM continue à faire parler. Cette fois, c’est Thomas Tuchel qui a livré son commentaire. L’entraîneur du Paris Saint-Germain estime que la commission de discipline de la LFP n’a pas été impartiale dans ses sanctions contre les joueurs fautifs.

PSG-OM : Thomas Tuchel dénonce un deux poids, deux mesures

La commission de discipline de la LFP a déjà pris une première série de sanctions contre les acteurs des incidents regrettables qui ont émaillé le Classique PSG-OM. Neymar (altercation avec Alvaro Gonzalez) et Leandro Paredes (semelle sur le tibia de Dimitri Payet, entre autres) ont écopé de 3 matchs de suspension, dont 1 avec sursis. Layvin Kurzawa (bagarre avec Jordan Amavi) a pris 6 matchs fermes. Côté OM, Jordan Amavi a été suspendu 3 matchs et Dario Benedetto 1 match. Thomas Tuchel a fait le calcul des suspensions suite à ce PSG-OM. « Je dois constater qu'on a des suspensions pour 14 matchs pour notre équipe et quatre au total pour l'OM », a expliqué l’entraîneur parisien ce samedi en conférence de presse. Pour le technicien allemand, la commission de discipline s’est rendue coupable de parti pris en faveur de l’Olympique de Marseille en faisant « une grande différence » dans la prononciation des sanctions. Et le coach du Paris Saint-Germain ne peut pas « l'accepter », même s’il est obligé de se soumettre. Ce que Thomas Tuchel ne comprend pas, c’est que tous ces joueurs « ont montré une mauvaise réaction… mais c'était une réaction », et pas seulement des Parisiens mais aussi des Marseillais, mais il y a « 14 matchs de suspension d'un côté et quatre de l'autre ». Un verdict de la commission de discipline qui donne au technicien allemand l’impression que ses joueurs sont « les seuls responsables de cette situation ». Et l’ancien stratège du Borussia Dortmund de conclure : « C'est un mauvais sentiment. »

D’autres sanctions à venir ?

La commission de discipline se réunira à nouveau mercredi pour se prononcer sur l’affaire Neymar-Alvaro. Le premier accuse le second de l’avoir traité de « singe » lors du Classique PSG-OM. Faux, répond le second dont le clan soutient que c’est plutôt Neymar qui lui a lancé des insultes homophobes. Les alliances se sont déjà formées. Chaque camp a sorti les arguments qu’il croit susceptibles de lui donner raison. C’est dans ce contexte que la commission de discipline va se prononcer mercredi prochain. En cas de culpabilité des deux joueurs, chacun va écoper de 10 matchs de suspension. Chaque camp retient son souffle.