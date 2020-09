OM - FC Metz (1-1) : Le match vu par Sanson et Villas-Boas

L’ OM s’est sauvé de justesse face au FC Metz (1-1), samedi lors de la 5e journée de Ligue 1. Morgan Sanson a évoqué un nul chanceux, alors que Villas-Boas a regretté un manque d’efficacité devant les buts.

OM : Morgan Sanson évoque un match compliqué face au FC Metz

L’ OM l’a échappé belle une fois de plus. Sur sa pelouse de l’Orange Vélodrome, l’Olympique de Marseille n’a pas pu faire mieux qu’un match nul face au FC Metz (1-1) pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Menés dès la 71e minute sur une tête de Niane dans le petit filet opposé, les Marseillais n’ont égalisé qu’au bout du bout du temps additionnel grâce à Morgan Sanson. Présent au micro de Canal+ après la rencontre, le sauveur de l’ OM a expliqué que le match était compliqué. L’ancien Montpelliérain a ensuite estimé que les Olympiens n’avaient égalisé que par chance. Le milieu de terrain marseillais a enfin déclaré que « perdre des points comme ça à domicile, c'est compliqué ».

Villas-Boas pointe le manque d’efficacité devant les cages

Quant à André Villas-Boas, il a d’abord expliqué que l’ OM « n'a pas profité de cette victoire à Paris » pour engager des points. Ce que le technicien portugais regrette le plus, c’est le manque d’efficacité devant les buts. « On doit améliorer notre efficacité devant le but », a recommandé l’ancien coach de Chelsea avant de déplorer un manque d’amélioration « au niveau de l'efficacité devant le but ». André Villas-Boas et ses hommes se déplaceront prochainement à Lyon pour le compte de la 6e journée de Ligue 1.