OM Mercato : Longoria active « le Lewandowski espagnol »

L’ OM ne devrait plus recruter avant d’avoir d’abord vendu. Mais les dernières rumeurs ne disent pas exactement la même chose. Et cette fois, il est question d’un prodige du FC Valence, surnommé « le Lewandowski espagnol », qui pourrait être signé avant la fin du mercato estival.

L’ OM toujours en quête d’un autre buteur ?

Officiellement, la réponse est négative. Avec la signature de Luis Henrique, attaquant polyvalent venu de Botafogo (D1 du Brésil), André Villas-Boas a expliqué que l’ OM ne recruterait plus avant la fin du mercato, sauf en cas de vente. L’Olympique de Marseille n’a pas encore vendu. Pourtant, selon des rumeurs de plus en plus persistantes, les recruteurs marseillais voudraient attirer un dernier attaquant avant la clôture du marché. Selon les informations du compte Twitter VCF Mestalla Taronja, confirmées par le journaliste Nico Faure, l’heureux élu pourrait être Jordi Escobar, jeune buteur du FC Valence. Surnommé « le Lewandowski espagnol » par Goal, le prodige de 18 ans aurait attiré l’attention de Pablo Longoria, ancien responsable de la formation espagnole. Grâce au réseau de son directeur du football, l’ OM serait même en pole pour conclure l’affaire. Un intérêt auquel le FC Valence ne serait pas opposé, loin de là. Les dirigeants du club Che entendent même réaliser un double coup en vendant le joueur, à savoir économiser son salaire et faire entrer un peu d’argent dans leurs caisses. Enfin, Jordi Escobar lui-même serait séduit par le projet olympien. Pour l’Olympique de Marseille, les planètes semblent donc s’aligner dans le dossier.

Jordi Escobar en remplacement du dossier Marcos Paulo ?

Marcos Paulo a longtemps été présenté comme le dernier attaquant que l’ OM voudrait recruter cet été. Mais la piste menant à la pépite de 19 ans de Fluminense (D1 du Brésil) semble désormais compromise. En effet, le club brésilien a annoncé que Marcos Paulo a été testé positif au coronavirus, ce qui devrait freiner les recruteurs marseillais et qui justifierait l’intérêt du club phocéen pour le prodige du FC Valence. Reste à voir si Pablo Longoria va aller jusqu’au bout dans ce nouveau dossier menant à l'international Espoirs espagnol U17 et U18.