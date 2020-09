OL Mercato : Juninho fait mouche face à deux cadors européens

Bonne nouvelle pour l’ OL dans le dossier Facundo Pellistri. Ciblé pour renforcer le secteur offensif de l’Olympique Lyonnais, le prodige du CA Penarol (D1 d’Uruguay) devrait signer dans les tout prochains jours, malgré l’intérêt de Manchester United et de la Juventus de Turin.

Facundo Pellistri en route pour l’ OL

L’ OL a vendu Bertrand Traoré à Aston Villa. Pour remplacer l’international burkinabé, Juninho vise Facundo Pellistri, jeune ailier du CA Penarol. La première offre des recruteurs lyonnais, estimée à près de 4 millions d’euros, a été refusée par le club uruguayen. Un premier échec qui n’a toutefois pas découragé l’Olympique Lyonnais, revenu à la charge avec une nouvelle offre rehaussée à 5 millions d’euros pour l’indemnité de transfert et 2 millions d’euros pour les bonus. Cette nouvelle offre de l’ OL aurait séduit les dirigeants du CA Penarol. Selon les informations de Canal+, les recruteurs rhodaniens et les responsables de l’écurie uruguayenne auraient enfin trouvé un accord et Facundo Pellistri serait en route pour Lyon.

La Juventus Turin et Manchester United devancés

Si l’information de la chaîne cryptée s’avère exacte, l’ OL aura donc réussi un petit exploit avec la signature de la pépite de 18 ans. En effet, les Gones ne sont pas les seuls à s’intéresser au profil de Facundo Pellistri. La Juventus Turin et Manchester United seraient également attirés par son talent. Deux gros adversaires face auxquels l’Olympique Lyonnais n’est pas censé rafler la mise. Pourtant, Juninho serait tout proche de conclure le dossier. Un possible succès probablement facilité par le choix du jeune attaquant pour le projet lyonnais…