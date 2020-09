RC Lens : Manuel Pérez lance un avertissement avant Nîmes

Le RC Lens se déplace à Nîmes ce dimanche pour le compte de la 5e journée de Ligue 1. Manuel Pérez prévient ses coéquipiers que les Crocos ne sont pas à prendre à la légère malgré leur début de saison compliqué.

Manuel Pérez se méfie du Nîmes Olympique

La seconde place de Ligue 1, derrière le Stade Rennais FC, est à portée du RC Lens. Mais pour y parvenir, les Lensois doivent vaincre le Nîmes Olympique sur la pelouse des Costières ce dimanche après-midi. Pour Manuel Pérez, la mission n’est pas du tout facile malgré des Nîmois en difficulté en ce début de saison, avec 4 points sur 12. Dans des propos accordés au site Lensois.com, le milieu de terrain du RC Lens s’est souvenu qu’en Ligue 2, il avait « affronté Nîmes plusieurs fois et chez eux c’est souvent délicat ». Il prévient que le stade des Costières « est un endroit où ça pousse, ils essayent d’emballer les matchs, de mettre un peu le feu ». Sur leur pelouse, les Crocos jouent « un foot toujours assez intense et offensif », car « ils veulent aussi imposer un gros défi physique… »

Le RC Lens déterminé à battre les Nîmois

Malgré ce discours très flatteur pour l’écurie nîmoise, le RC Lens ne se présentera pas en victime résignée. Manuel Pérez évoque « la confiance » des Lensois par rapport à leur « travail à l’entrainement ». Le milieu de terrain assure que le club sang et or « ne va pas y aller comme des sénateurs mais tout de même avec de la confiance pour prendre des points ». Il sait que la rencontre « va être un autre registre que les précédents matchs » parce que les Nîmois « vont imposer un gros défi physique » et que le Nîmes Olympique est « une équipe qui n’a pas peur de jouer direct, de tamponner, de jouer les 2e ballons », comme c’était déjà le cas en Ligue 2. Mais Manuel Pérez croit que l’organisation et les repères tactiques des Lensois sont vraiment une force sur laquelle il faut compter pour faire un résultat sur la pelouse des Costières. Une force qui fait du RC Lens un club « rarement pris en défaut… bien organisé et solidaire » et où « tout le monde s’arrache pour défendre du mieux possible ». Et le joueur sang et or de conclure : « Jusqu’ici on n’a pas été trop mis en danger et il faut que ça continue. » Le match s’annonce palpitant.