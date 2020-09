Stade rennais Mercato : Alfred Gomis proche de remplacer Mendy

Édouard Mendy parti à Chelsea, le Stade rennais est proche de signer son successeur. Sénégalais comme Mendy, Alfred Gomis devrait poser ses valises à Rennes dans les prochaines heures.

Stade rennais SRFC Transfert : Accord trouvé pour Alfred Gomis

Le successeur de Gomis déjà trouvé par Dijon ?













Pour la quatrième fois de la saison,a été titularisé dans les cages du Stade rennais. Samedi, le portier de 36 ans a gardé sa cage inviolée lors du succès (0-3) du SRFC contre l’ASSE. L’ancien du Sporting Lisbonne pourrait prochainement retrouver le banc. L’Équipe assure en effet que Rennes est sur le point de boucler l’arrivée d’un nouveau gardien de but. Selon les informations du quotidien sportif, le SRFC et le Dijon FCO sont tombés d’accord pour le transfert d’Alfred Gomis (27 ans). Le montant du transfert du Sénégalais est estimé à 16 millions d’euros. Il ne reste plus que quelques derniers détails à régler selon le journal.Alors qu’Alfred Gomis est attendu au Stade rennais, le Dijon FCO a déjà accueilli Anthony Racioppi (21 ans). L’ancien lyonnais s’est engagé pour 4 ans avec Dijon. Toutefois, le club bourguignon chercherait un autre gardien plus expérimenté pour la succession de Gomis. D’après la même source, la direction du DFCO pourrait piocher en Ligue 2. Sociétaire de Niort, Saturin Allagbé (26 ans) est sur les tablettes de l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1. Peguy Luyindula, le directeur sportif de Dijon, a déjà approché la direction de Niort au sujet du portier béninois.