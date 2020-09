Bordeaux – Nice (0-0) : Jean-Louis Gasset attend du renfort

Les Girondins de Bordeaux ont concédé un nouveau nul (0-0) dimanche à domicile contre l’OGC Nice. Déçu par le résultat, Jean-Louis Gasset a adressé un message limpide à sa direction : il veut du renfort.

Le coup de pression de Jean-Louis Gasset après le nul contre Nice

Pour la troisième fois cette saison, les Girondins de Bordeaux ont concédé le match nul au Matmut Atlantique. Le FCGB a été accroché à domicile dimanche par l’OGC Nice (0-0). Après la rencontre, Jean-Louis Gasset a pointé le manque de « justesse et de finition pour marquer le but ». Le technicien bordelais révèle que le principal chantier qu’il compte améliorer est « l’animation offensive ». Pour y parvenir, le coach des Girondins est dans l’attente de renforts. Il estime à ce sujet que les lignes vont bouger dans les prochains jours. « Ça va bouger. Dans le bon sens, je l’espère. C’est la dernière ligne droite [...] Tout est possible, en une semaine », a-t-il indiqué selon les propos recueillis par France Bleu Gironde.

Vers une fin de mercato surprise pour les Girondins ?

Depuis l’ouverture du marché des transferts, les Girondins de Bordeaux n’ont encore signé aucun renfort. Le club au scapulaire a libéré quelques joueurs cet été. Mais les revenus générés par ces ventes vont servir à éponger une dette auprès de King Street. Le fonds américain avait lâché 30 millions d’euros afin que la DNCG approuve les comptes du FCGB pour la saison en cours. Dans l’obligation de vendre, Bordeaux devrait prochainement se séparer de Toma Basic. En conférence de presse, Jean-Louis Gasset a d’ailleurs ouvert la porte à un départ du milieu croate. « Tout est possible », a-t-il déclaré. Reste à savoir si les Girondins pourront réaliser d’autres ventes dans les prochains jours pour effacer l’ardoise auprès de son propriétaire et recruter d’ici le 5 octobre, date de clôture du marché des transferts.