ASSE Mercato : Denis Bouanga entretient le flou sur son futur

Arrivé l’été dernier, l’avenir de Denis Bouanga à l’ ASSE est déjà menacé. Sur les tablettes de plusieurs clubs à l’étranger, le Gabonais n’a encore rien décidé pour son avenir.

ASSE Mercato : Denis Bouanga mystérieux sur son futur

Denis Bouanga semble parti sur les mêmes bases que la saison dernière. L’attaquant de l’ ASSE compte 2 buts en 5 matchs depuis la reprise de la Ligue 1. Au vu de ses performances, il n’est pas certain que l’ailier de 25 ans termine la saison avec Saint-Étienne. Comme son coéquipier Wesley Fofana, l’international gabonais (14 sélections/4 buts) est un joueur courtisé à l’étranger. Interrogé sur son avenir, l’attaquant des Verts préfère botter en touche. Il se concentre sur ses défis actuels avec l’AS Saint-Étienne. « Si j’ai fait mon choix ? Non. Mais j’ai un contrat et je suis focus sur les Verts. Après, ça fait toujours plaisir que des grands clubs s’intéressent à moi : l’Angleterre et la Premier League, ça fait rêver », a-t-il déclaré dimanche à Téléfoot.

Un avenir à l’AS Saint-Étienne influencé par Claude Puel ?

Denis Bouanga s’estime heureux dans le Forez. Il se satisfait du temps de jeu que lui accorde Claude Puel. « Ça prouve que le coach n’a pas menti quand il est arrivé, je sais que je vais jouer, je ne vais pas regarder de là-haut », a indiqué le Gabonais. Il espère pouvoir rendre la pareille à son entraîneur. Il s’est pour ce faire fixé un objectif personnel en cas de poursuite de sa carrière à l' ASSE. « J’ai envie de carburer, d’être l’un des meilleurs attaquants de Ligue 1. J’ai beaucoup travaillé pendant le confinement », révèle le Manceau. Pour lui, les Verts peuvent réaliser une meilleure saison cette année par rapport à la précédente (17e de Ligue 1). Il estime qu’avec ce collectif, Saint-Étienne peut finir dans le top 5 des meilleurs clubs de France.

Une chose est certaine, pour son entraîneur Claude Puel, les tickets de sortie sont limités pour les joueurs importants. Avec toute la place qu'il a prise à l'AS Saint-Étienne, Denis Bouanga est un des joueurs que souhaite conserver l'entraîneur cette saison.