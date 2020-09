Dijon FCO - Montpellier HSC (2-2) : Chafik fracasse l’arbitre

Le Dijon FCO a été accroché par le Montpellier HSC (2-2) ce dimanche après-midi, lors de la 5e journée de Ligue 1. Pour le défenseur dijonnais Fouad Chafik, les Montpelliérains doivent leur salut à l’erreur d’appréciation de l’arbitre sur le penalty qu'il leur a accordé.

Dijon FCO - Montpellier HSC : un match palpitant

Le choc entre le Dijon FCO et le Montpellier HSC (2-2) a été riche en rebondissements. Déterminés à obtenir leur première victoire de la saison après 4 défaites, les Dijonnais ont ouvert le score grâce à Dina (8e). Mais Fouad Chafik et ses coéquipiers se sont fait rattraper par les Montpelliérains grâce à Andy Delort (50e). Toujours très entreprenant, le Dijon FCO a doublé la mise par Ecuela Manga (60e). Alors qu’ils pouvaient croire leur première victoire de la saison enfin acquise, les joueurs de Stéphane Jobard ont été sanctionnés par un penalty, transformé par Téji Savanier (90e).

Fouad Chafik très remonté contre l’arbitre

Pour le défenseur du Dijon FCO, il ne faut pas chercher loin la véritable raison de ce nul agaçant pour les Bourguignons. Interrogé après la rencontre, il a expliqué qu’il n’avait pas « l’habitude de critiquer l'arbitre, mais là, l'erreur est assez grossière » et « tout le monde dans le staff a revu les images et a estimé qu'il n'y avait pas penalty ». Le Dijonnais est encore plus frustré en pensant que les Héraultais « ont eu une main dans la surface mais l'arbitre n'a pas sifflé ». Fouad Chafik veut oublier cette frustration et « aller chercher cette première victoire à Bordeaux juste avant la trêve internationale ». Les Bordelais sont prévenus.