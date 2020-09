RC Lens: La surprenante réaction de Franck Haise après Nîmes

Le RC Lens a fait match nul sur la pelouse du Nîmes Olympique (1-1), ce dimanche après-midi lors de la 5e journée de Ligue 1. Franck Haise, qui était en droit d'exiger plus de ses joueurs, n'a affiché qu'une déception modérée pour le résultat final de la rencontre.

Franck Haise ne cache pas sa satisfaction

En déplacement sur la pelouse du Nîmes Olympique, le RC Lens a dominé le match avec une ouverture du score. Alors que les joueurs du Racing Club de Lens croyaient la victoire acquise, ils se sont fait rattraper au score par les Nîmois. Dans sa réaction d'après match, le coach du RC Lens, Franck Haise, a confié « On a été assez proche de remporter ce match au regard des occasions que nous avons eues. (…) C’est forcément décevant de se faire égaliser en fin de match, mais cela reste positif sur les cinq derniers matchs et sur la période ». Plutôt que d'insister sur le relâchement de ses joueurs qui a occasionné le retour au score des Nîmois, le coach lensois a fait remarquer qu'il « y a un adversaire, un contexte. Les Nîmois ont mis plus de densité et de pression après la pause ». Le technicien du RCL a poursuivi son analyse d'après match en expliquant que « Nîmes est une belle équipe avec un bel état d’esprit. » Toujours selon lui, « avec plus d’efficacité », ses joueurs auraient pu « marquer ce deuxième (jamais inscrit, ndlr) but plus tôt. C’est sur les petites erreurs de concentration que » son équipe doit s'améliorer, selon l'entraîneur qui conseille d'accepter le résultat et ne pas tout remettre en cause parce que « Nîmes y a aussi cru jusqu’au bout ».

Quel début de saison pour le RC Lens ?

Le RC Lens est l’une des formations les plus en forme de ce début de saison 2020-2021. Battu lors de la première journée par l’OGC Nice (2-1), le club Sang et Or a ensuite enchaîné 3 victoires, contre le PSG (1-0), le FC Lorient (3-2) et les Girondins de Bordeaux (2-1). Ce dimanche, les Artésiens ont manqué de peu d’enchaîner une quatrième victoire, mais se sont fait rattraper in extremis par le Nîmes Olympique. Le club lensois a donc pris 10 points sur 15. D’où la satisfaction de Franck Haise.