OL Transfert : Rudi Garcia siffle la fin du mercato à Lyon

Dimanche, l’Olympique lyonnais n’a pas pu faire mieux qu’un nul (1-1) contre le FC Lorient. Après la rencontre, Rudi Garcia s’est acharné sur la longueur exagérée du mercato. Le coach de l’OL veut disposer d’un effectif stable et souhaite pour ce faire que le mercato estival prenne fin.

Pourquoi Rudi Garcia veut en finir avec le mercato ?

L’Olympique lyonnais a enchaîné un quatrième match sans victoire en Ligue 1. L’OL a été contraint au partage des points sur la pelouse du FC Lorient (1-1). Rudi Garcia ne s’est pas satisfait de la nouvelle contreperformance de son équipe. « On ne peut pas se contenter de ce point. On n’a pas fait un bon match […] Ce n’est pas satisfaisant du tout de faire 3 nuls sur les 4 derniers matchs », a déclaré l’entraîneur lyonnais après la rencontre. Pour lui, sa direction a intérêt à vite boucler les dossiers mercato toujours en cours. Le technicien souhaite enclencher une nouvelle dynamique dès la prochaine sortie des siens le 4 octobre contre l’OM. « On a besoin que le mercato se termine et qu’il se termine avant Marseille […] On ne peut pas préparer Marseille avec des joueurs, puis qu'ils ne soient pas sur la feuille de match au dernier moment », a-t-il redouté.

Des mouvements encore attendus à Lyon ?

L’Olympique lyonnais s’est particulièrement montré timide dans le sens des arrivées sur ce mercato estival. Le club rhodanien n’a signé que le Turc Cenk Özkacar et l’Allemand Julian Pollersbeck cet été. En revanche, Lyon a laissé filer plusieurs éléments ces dernières semaines. Tatarusanu, Traoré, Rafael, Tete, Marçal et récemment Racioppi sont partis. Rudi Garcia pourrait perdre d’autres joueurs plus importants dans les prochains jours. En fin de contrat en juin prochain, l’avenir de Memphis Depay reste incertain avec l’OL. Le Néerlandais dispose de plusieurs touches à l’étranger, notamment avec le FC Barcelone. Houssem Aouar pourrait rebondir à Arsenal. Les Gunners ont formulé une première offre, mais Jean-Michel Aulas a fait savoir que cette proposition ne répondait pas à ses attentes. En ce qui concerne Moussa Dembélé, il suscite l’intérêt de quelques formations de Premier League. Rudi Garcia n'a donc aucune certitude de pouvoir compter sur ces joueurs d'une semaine à l'autre. La fin du mercato sera pour lui une véritable bonne nouvelle.