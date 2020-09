OM Mercato : Bielsa met fin à un rêve de Pablo Longoria

Leeds United de Marcelo Bielsa aurait transmis une belle offre pour signer Mickaël Cuisance, joueur du Bayern Munich et cible de longue date de l’ OM.

Offre de 20M€ de Leeds United pour Mickaël Cuisance

Après 16 ans de galère en Championship, Leeds United a été promu en Premier League cette saison. Pour se maintenir dans l’élite, ou même pour viser mieux, Marcelo Bielsea sait qu’il lui faut renforcer son effectif. À cet effet, Mickaël Cuisance serait ciblé pour renforcer l’entrejeu. Selon L’Équipe, le dossier a même été élevé au rang de priorité et les recruteurs du promu anglais ont transmis une offre de 20 millions d’euros. Une proposition qui semble bien accueillie par le Bayern Munich pour qui le jeune milieu de terrain n’est pas un joueur clé de l’effectif. De source allemande, un accord serait même en passe d’être signé entre le club anglais et le champion de Bundesliga. Leeds United aurait donc devancé tous ses concurrents, dont l’ OM.

L’ OM toujours aux trousses du Français ?

Annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille cet été, Mickaël Cuisance n’est toujours pas arrivé à une semaine de la fin du mercato. L’ OM a recruté au même poste Pape Gueye, arrivé libre du Havre AC. Une signature gratuite qui a été une opération plus facile à conclure que des négociations pour un prêt du jeune Bavarois, option très peu envisagée par les responsables munichois. De plus, une arrivée de Mickaël Cuisance en cette fin de mercato ne serait possible qu’en cas de départ de Morgan Sanson ou de Maxime Lopez. Or, il semble désormais impossible de voir Morgan Sanson quitter l’ OM cette semaine, alors qu’aucune offre satisfaisante n’a encore été formulée pour Maxime Lopez. Et même en cas d’offre satisfaisante pour ce dernier, l’Olympique de Marseille n'a plus suffisamment de temps pour renverser la tendance face à Leeds United, qui a également devancé l’OGC Nice et Newcastle United. Pour toutes ces raisons, il est difficile de croire que Pablo Longoria est toujours attiré par le dossier Mickaël Cuisance.