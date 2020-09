PSG : Blessure de Neymar, Thomas Tuchel donne des nouvelles

Neymar, l’attaquant brésilien du PSG, a terminé le match contre le Stade de Reims avec une douleur au mollet. Thomas Tuchel, son entraîneur a évoqué cette blessure qui a provoqué des inquiétudes chez son joueur.

Neymar, plus de peur que de mal ?

PSG : Thomas Tuchel tente de rassurer pour son brésilien













Dimanche, le PSG affrontait le Stade de Reims au Stade Auguste-Delaune II. Cette rencontre a tourné à l’avantage des Parisiens, qui se sont imposés 0-2. Cette victoire était l’occasion pour Neymar de rejouer après sa suspension de 2 matchs suite à son implication dans la bagarre au Parc des Princes face à l’OM . Le brésilien a fourni plusieurs efforts pour soulager ses coéquipiers, allant jusqu’à évoluer aux postes de numéro « n° 6, n° 8 et n° 10 ! » alors que son coach ne lui demande de jouer qu’au dernier poste. Cette débauche d'énergie aurait pu laisser de grosses puisque des douleurs lui font redouter une blessure au mollet.Neymar a laissé quelques inquiétudes évoquées par Thomas Tuchel en conférence de presse d’après match. Le coach du Paris SG a expliqué « Il m’a dit : « Je sens quelque chose ». Je pensais que c’était un coup, mais sur les images, ce n’est pas un coup, je dois en parler avec les médecins ». L’entraîneur parisien de rassurer par la suite : « Je ne pense pas que ce soit une blessure. Il a des douleurs, un peu, mais c’est normal, il a pris quelques coups. Je ne pense pas que ce soit sérieux ».Il y a donc plus de peur que de mal pour le brésilien du PSG, même si l’avis des médecins du club est attendu pour confirmer le propos de l’entraîneur parisien. Avec le succès de dimanche, le Paris Saint-Germain revient dans la première partie du classement. Le club de la capitale pointe maintenant à la 7e place au classement après 5 matchs de championnat. Paris a remporté 3 victoires et concédé 2 défaites dans ce début de saison.