OL Mercato : Aulas interpelle les joueurs sur le départ

L’ OL est 11e de Ligue 1 après avoir été accroché par le FC Lorient (1-1), dimanche. Déçu du début de saison de son équipe, Jean-Michel Aulas pointe l'inefficacité des joueurs sur le départ.

OL : Aulas, « les partants devraient être le plus performants possible »

L’OL a un début de saison difficile avec 6 points pris sur 15 possibles. Dimanche, l’équipe de Jean-Michel Aulas a été tenue en échec par le FC Lorient. En 5 journées de Ligue 1, les Lyonnais ont enregistré une victoire, 3 matchs nuls et une défaite. De quoi décevoir leur président. « Évidemment, nous sommes déçus. Je sais que les supporters aussi sont déçus », a-t-il admis sur OLTV, avant de critiquer le rendement des joueurs annoncés sur le départ. « La période du mercato ne suffit pas à expliquer ces résultats. Les partants devraient plutôt être le plus performants possible pour se montrer », a déclaré le grand patron de l’OL.

Les statistiques de Memphis, Dembélé et Aouar

Les joueurs pointés du doigt sont Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar. Le premier est la priorité du FC Barcelone et de son nouvel entraineur Ronald Koeman. Après un triplé lors de la première journée contre Dijon FCO, il a inscrit un but lors de la défaite des Gones à Montpellier (2-1). Mais le capitaine est resté muet contre Bordeaux (0-0), Nîmes Olympique (0-0) et le FC Lorient (1-1). Le deuxième, lui, n’a pas encore marqué le moindre but en 4 matchs de championnat disputés. Quant au troisième, il est annoncé proche d’Arsenal mais n’a pas encore été décisif en ce début de saison. En deux matchs, le meneur de jeu formé à l’Olympique Lyonnais ne compte aucun but et aucune passe décisive. Memphis Depay, Moussa Dembélé et Houssem Aouar semblent avoir la tête ailleurs et cela joue sur leur rendement. Notons que le mercato ferme ses portes le 5 octobre, soit dans une semaine.