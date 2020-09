Stade Rennais FC : Salin ou Gomis ? Stéphan dévoile son choix

Edouard Mendy parti à Chelsea, Romain Salin est le nouveau titulaire dans les cages du Stade Rennais FC. Mais le SRFC est proche de signer Alfred Gomis en provenance du Dijon FCO. Qui des deux gardiens sera le titulaire des cages rennaises au cours de la saison ? Julien Stéphan a répondu à cette question après la victoire à Saint-Étienne.

Stade Rennais FC : Salin ou Gomis ? Stéphan titularisera le meilleur

Le Stade Rennais FC est allé battre l’ASSE (3-0), samedi lors de la 5e journée de Ligue 1. Une fois de plus, Romain Salin s’est montré à son avantage dans les cages. Une performance du gardien qui ne surprend pas Julien Stéphan. D’ailleurs, l’entraîneur rennais déclare ne pas comprendre la surprise des gens devant la prestation du portier. « Je suis surpris que vous soyez surpris de sa performance », s’est étonné le technicien breton dans des propos rapportés par Ouest-France. Julien Stéphan n’a toutefois pas manqué de rappeler que le SRFC « a besoin de remplacer numériquement le départ d’Edou (Mendy), c’est indispensable ». Même si « Romain a un rôle important dans le vestiaire aussi et quand on fait appel à lui sur le terrain, il est bon ». Une performance qui dure depuis 4 matchs et le stratège de 39 ans en est très heureux. Mais le Stade Rennais FC ne peut pas se contenter d’un seul portier de haut niveau et « aura un gardien supplémentaire certainement à partir de la semaine prochaine, ou à la fin du mercato, ensuite, c’est le le meilleur qui jouera ».

Le coach s’enflamme pour Serhou Guirassy

Romain Salin n’est pas le seul joueur qui a reçu les éloges de Julien Stéphan après la brillante victoire à Saint-Étienne. Recruté cet été en provenance d’Amiens SC pour renforcer le secteur offensif du Stade Rennais FC, Serhou Guirassy s’est vite imposé. Ce qui a valu à l’ancien Amiénois des mots très flatteurs de la part du coach pour qui le nouvel attaquant breton « travaille beaucoup pour l’équipe ». Lors du choc contre l’AS Saint-Étienne, le jeu de corps et les appels de Serhou Guirassy ont posé « beaucoup de problèmes à l’adversaire et permis au bloc de ressortir ». Et Julien Stéphan de se féliciter : « C’est un match plein de sa part à l’image de l’équipe ». Avec sa victoire sur l’ASSE, le Stade Rennais FC s’est emparé de la première place de Ligue 1.