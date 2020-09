RC Lens Mercato : Ignatius Ganago justifie son transfert

Auteur du but du RC Lens contre le Nîmes Olympique (1-1), Ignatius Ganago a pris la tête du classement des buteurs de la Ligue 1, à l’issue de la 5e journée. Les dirigeants du Racing Club se réjouissent pour l’avant-centre transféré de l’OGC Nice.

Le RC Lens : Ganago, meilleur buteur des Lensois et de la Ligue 1

Recruté par le RC Lens au Gym le 10 juillet 2020, Ignatius Ganago n’a pas mis longtemps pour s’intégrer au sein de l’équipe promue en Ligue 1. En plus de son intégration rapide, il s’est imposé dans le onze de départ de Franck Haise sans période d’adaptation. Titularisé par l’entraîneur du Racing Club dès la première journée, le Camerounais a pris sa place de N°1 en pointe et ne l’a plus quitté. Mieux, il a marqué lors des quatre derniers matchs consécutifs, contre le PSG (1-0), le FC Lorient (3-2), les Girondins de Bordeaux (2-1) et le Nîmes Olympique (1-1). Soit quatre buts et une passe décisive avec les Lensois. Ignatius Ganago devance Memphis Depay au classement général des buteurs du championnat. Le capitaine de l’OL a également 4 buts au compteur, mais avec 3 penalties.

Franck Haise satisfait d'Ignatius Ganago

Le RC Lens a déboursé 6 M€ pour le transfert de l’attaquant de 21 ans de l’OGC Nice qui n’était pas parmi les premiers choix de Patrick Vieira. Pour preuve, Ignatius Ganago n’avait été titulaire que 12 fois en 26 apparitions en Ligue 1 la saison dernière. Barré par Kasper Dolberg, le natif de Douala a été poussé dehors après les arrivées de joueurs offensifs chez les Aiglons, notamment Amine Gouiri et Rony Lopes. Ayant saisi l’opportunité en recrutant le jeune joueur, les Lensois ont réalisé une bonne opération vu ses débuts prolifiques et la satisfaction de Franck Haise. « Ignatius Ganago est un joueur très complet. On croit fortement en ses qualités athlétique et technique. Il est capable de travailler pour l’équipe. Il a un fort potentiel… », a encensé le coach du RC Lens à l'issue du match contre les Crocos.