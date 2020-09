Transfert PSG : Fin de mercato, Thomas Tuchel n’y croit plus

Le PSG ne s’est toujours pas renforcé en défense centrale, au milieu de terrain et en pointe de l’attaque, à une semaine de la fin du mercato de l’été. Thomas Tuchel est inquiet au sujet des transferts au Paris SG et a clairement perdu patience.

PSG : « Il est déjà tard » pour les transferts selon Tuchel

Après la victoire du PSG sur le Stade de Reims (0-2), Thomas Tuchel a évoqué la fin du mercato du club de la capitale. Il n’est pas du tout optimiste à l’approche du 5 octobre, date de fermeture du marché des transferts. Interrogé en conférence de presse sur sa confiance pour la fin du mercato, il a répondu de façon peu rassurante : « J’essaye d’être confiant, j’essaye vraiment. Je veux y croire ». En effet, l’entraineur du Paris Saint-Germain ne croit plus trop à l’arrivée de renforts de taille au sein de son équipe. Pourtant le besoin d’un défenseur central et d’un attaquant de pointe est bien réel, depuis les départs du capitaine Thiago Silva, d'Edinson Cavani (meilleur buteur de l’histoire des Parisiens) et d’Éric Maxim Choupo-Moting (auteur du but de la qualification pour la demi-finale de la Ligue des champions). Ces trois joueurs partis libres n’ont pas été remplacés dans le groupe du PSG. « Vous connaissez les joueurs qu’on a perdus », a rappelé Thomas Tuchel. Le technicien s’est clairement montré inquiet pour les transferts au PSG ensuite. « J’espère qu’on disputera cette saison avec un groupe similaire à celui de la saison dernière, mais il est déjà tard », a-t-il lâché sur Téléfoot.

Des pistes et toujours pas d'arrivée au Paris SG

Pour le poste de défenseur central, les noms de Kalidou Koulibaly (SSC Naples) et d’Antonio Rüdiger (Chelsea) sont évoqués. Au milieu de terrain, deux autres Blues, Tiemoué Bakayoko et Jorginho, mais également Marcelo Brozovic de l’Inter Milan sont visés. Rappelons que le PSG a recruté Alessandro Florenzi à la place de Thomas Meunier parti au Borussia Dortmund. Le gardien de but Alexandre Letellier a fait son retour à Paris où il a été formé, pour être le N°3 dans la hiérarchie des portiers suite au prêt d'Alphonse Areola à Fulham FC.