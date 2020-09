ASSE Mercato : Décision de Ruffier sur son avenir dévoilée

Stéphane Ruffier est toujours à l’écart à l’ ASSE. Poussé dehors, le gardien de but a 7 jours pour trouver un nouveau club. Avant la fermeture du marché, Pierre Ménès a dévoilé la décision de ce dernier.

ASSE : Ruffier « souhaite rester à Saint-Étienne » selon Ménès

Écarté du groupe professionnel de l’ASSE, Stéphane Ruffier n’a pas encore joué le moindre match cette saison. Claude Puel lui a montré la porte de sortie avant le début de la préparation estivale en juin, mais le portier qui a fêté ses 34 ans dimanche n’est toujours pas parti du Forez. Étant dans sa dernière année de contrat, il pourra s’engager avec le club de son choix dès janvier 2021 et partira librement de l’AS Saint-Étienne le 30 juin 2021. C’est en tout cas ce qu’il a décidé si l’on en croit les confidences de Pierre Ménès. « Pour ce que je sais, Stéphane Ruffier n'est pas dans l'optique de partir », a confirmé le consultant sur Canal+. En effet, le gardien de but indésirable à l’ASSE « souhaite rester à Saint-Étienne pour des raisons familiales, avec notamment ses enfants à l’école » d’après les informations du journaliste sportif. Avec cette décision, le natif de Bayonne est d’accord pour ne pas jouer toute la saison entière. « Je pense qu’il n'a plus envie de jouer au football. Il est dans un état dépressif avancé », a fait savoir Pierre Ménès.

10e saison pour Stéphane Ruffier à l'AS Saint-Étienne

Stéphane Ruffier a été le portier titulaire des Verts depuis son arrivée au club à l’été 2011 en provenance de l’AS Monaco. Mais en février 2020, Claude Puel lui a préféré Jessy Moulin au poste de N°1. Une décision qu’il accepte mal selon les explications du manager général du club ligérien. Il faut rappeler que Stéphane Ruffier a été mis à pied dans un premier temps, puis écarté du groupe professionnel par la suite. Avant de se retrouver dans cette situation, l’ancien dernier rempart de l’ASSE a porté 383 fois les couleurs des verts en matchs officiels pour 415 buts encaissés et 141 matchs disputés sans encaisser de buts (clean sheet). Il est dans sa dixième année consécutive à Sainté.