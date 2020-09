Angers SCO : Fulgini livre le secret du succès contre Brest

Angers SCO a fait un bon jusqu’à la 8e place de Ligue 1 grâce à sa victoire sur le Stade Brestois (3-2). Selon Angelo Fulgini, les consignes de Stéphane Moulin à la pause ont été décisives dans le succès des Angevins.

Angers SCO : Fulgini, « le coach nous a bousculés à la pause »

Angelo Fulgini se réjouit pour son 1er but













Mené (2-1) à la mi-temps, Angers SCO a renversé le Stade Brestois en seconde période (3 buts à 2). Angelo Fulgini, l’un des buteurs angevins est revenu sur ce match de la 5e journée et a révélé le secret de leur succès. « À la pause, le coach nous a bousculés un peu et ça nous a fait du bien », a-t-il indiqué dans des propos confiés à Ouest-France. Il faut dire que Stéphane Moulin a été bien inspiré en secouant son équipe à la pause. Et le milieu de terrain dua insisté sur cela. « Le coach nous a dit que ce qu’on proposait ne ressemblait pas à l’image du SCO, à notre état d’esprit. Il avait raison, on manquait d’agressivité et on était un peu en dedans », a-t-il reconnu. À l’arrivée, Angers SCO a empoché les trois points de la victoire et a désormais un petit point de retard sur le 3e de Ligue 1 (Montpellier HSC). « Comme nous l’a dit le coach, il fallait changer quelque chose. Il a bien fait de nous secouer, car au final, cela a porté ses fruits », a souligné Angelo Fulgini.Toujours dans sa réaction sur la victoire à domicile, le joueur de 24 ans a apprécié l’état d’esprit du groupe qui y a cru jusqu’au bout, même quand ils étaient menés. « On a toujours continué d’y croire. On a bien réagi et c’est tant mieux pour nous », s’est-il réjoui, avant de raconter son premier but de la saison. « Loïs Diony m’a vu et me met le ballon. Après, je sais très vite que je vais tirer. Le tir est contré par un défenseur, mais j’ai un peu de réussite. Ça finit au fond et c’est tant mieux pour moi », a rappelé le meneur de jeu, tout en soulignant son entente avec l’attaquant recruté à l’ASSE cet été.