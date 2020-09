OM Mercato : La Sampdoria veut signer Nemanja Radonjic

Annoncé sur le départ de l’ OM, Nemanja Radonjic pourrait débarquer à la Sampdoria. Le club de Serie A aurait coché le nom de l’ailier gauche de l’Olympique de Marseille pour renforcer son secteur offensif.

La Sampdoria aux trousses de Nemanja Radonjic

La Sampdoria réalise un mauvais début de saison. Le club de Serie A a perdu ses deux premiers matchs, contre la Juventus Turin (0-3) puis face à Benevento (2-3). Pour inverser la tendance, la Sampdoria veut se renforcer en cette fin de mercato estival. Pour combler son secteur offensif, l’écurie italienne serait attirée par le profil de Nemanja Radonjic, selon les informations de genova24. L’attaquant de l' OM serait intéressant pour la Sampdoria car il n’a pas besoin de temps d’adaptation, ayant déjà évolué en Italie entre 2014 et 2015, à l’AS Rome puis à Empoli.

Quelle réponse de l’ OM ?

A l’ OM, la réponse à l’intérêt du club de Serie A pour Nemanja Radonjic pourrait être différente d’un bureau à un autre. Désireux de renflouer les caisses, les dirigeants marseillais ne devraient pas bouder l’intérêt des Italiens pour l’international serbe. D’ailleurs, selon de récentes rumeurs, le joueur aurait été inscrit sur la liste des indésirables. Du côté d’André Villas-Boas, le regard sur l’ailier gauche semble avoir changé. L’Équipe révélait récemment que l’entraîneur de l' OM avait très peu apprécié les progrès et la préparation estivale de Nemanja Radonjic et ne devrait pas s’opposer à son départ. Mais entré en cours de jeu samedi contre le FC Metz (1-1, 5e journée de Ligue 1), l’ailier gauche serbe s’est montré à son avantage en délivrant la passe décisive pour l’égalisation de Morgan Sanson au bout du temps additionnel. Une prestation saluée à sa juste valeur par André Villas-Boas qui n’a toutefois pas manqué de pointer par la même occasion les insuffisances de l’ancien joueur de l’Étoile Rouge de Belgrade. « Nemanja avait joué à Brest, mais n'avait pas fait un gros match, mais on sait précisément qu'il est capable de rentrer et de changer le match. C'est pour ça qu'on doit accepter qu'il ait aussi des pertes de balle risquées, comme ce soir par deux fois. Mais à la fin il donne cette passe décisive qui donne le match nul », a expliqué le technicien de l’ OM après la rencontre. Des propos qui portent à croire qu’André Villas-Boas ne serait pas chaud pour un départ du Serbe ? Réponse au plus tard au soir du 5 octobre.