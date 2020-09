PSG Mercato : La rumeur Mbappé au Real Madrid refait surface

Le nom de Kylian Mbappé est de nouveau associé au Real Madrid à une semaine de la fin du mercato de l’été. Le média ABC fait le point sur le dossier de l’attaquant du PSG, visé depuis 2017 par le club espagnol.

Mbappé ne veut pas prolonger au PSG pour aller au Real Madrid ?

S’il part du PSG où son contrat est valide jusqu’en juin 2022, il est fort probable de voir Kylian Mbappé signer au Real Madrid. Ces derniers jours du mercato estival, le média cité croit savoir que le buteur du Paris Saint-Germain « a décidé de faire savoir à Nasser Al-Khelaïfi qu’il veut partir l’été prochain et n’a pas l’intention de renouveler son contrat qui se termine en 2022 ». Rappelons que l’AS Monaco était d’accord pour transférer le joueur de 21 ans chez les Merengues à l’été 2017, mais ce dernier a préféré rester en France et signer au Paris SG, club de sa ville natale, contre un gros chèque de 180 M€. Mais trois saisons plus tard, Kylian Mbappé n’a toujours pas gagné de titre européen avec le PSG. La saison dernière, il a échoué en finale contre le Bayern Munich. D’ailleurs, la source indique que l’une des raisons qui poussent l’ancien Monégasque à songer sérieusement à rejoindre le Real Madrid est bien claire. « Il pense qu’au Paris Saint-Germain il n’obtiendra jamais le Ballon d’Or, car quoi qu’il fasse en Ligue 1, il ne sera pas évalué comme en Premier League ou en Liga », a expliqué le quotidien espagnol, tout en indiquant que « le souhait de Kylian Mbappé est de signer pour le Real Madrid ». Pendant que Leonardo est en négociation avec le champion du monde 2018 en vue de la prolongation de son contrat, le journal ibérique révèle que ce dernier « a déjà rejeté trois propositions de prolongation ».

Kylian Mbappé, rien que des titres et trophées nationaux

Après avoir été révélé à l'AS Monaco, Kylian Mbappé a franchi un palier au PSG. Sous le maillot du club de la capitale, il a disputé 126 matchs, a marqué 91 buts et a délivré 54 passes décisives toutes compétitions confondues. Pour les titres et trophées, le joueur ciblé par la Maison Blanche a été sacré champion de France à 3 reprises (2018, 2019 et 2020), a remporté 2 coupes de France (2018 et 2020), 2 coupes de la Ligue (2018 et 2020) et un trophée des champions (2019). Après deux humiliantes éliminations en Ligue des champions (2018 et 2019), Kylian Mbappé, Neymar et autres coéquipiers ont atteint la finale de la C1 en août dernier.