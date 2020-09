OL Mercato : Reine-Adélaïde en approche au Hertha Berlin

Le président de l’ OL a confirmé l’intérêt du Hertha Berlin pour Jeff Reine-Adélaïde, également convoité par le Stade Rennais. Jean-Michel Aulas a cependant placé le club allemand en pole position dans le dossier.

OL : Reine-Adélaïde va-t-il rejoindre Lucas Tousart ?

Jeff Reine-Adélaïde veut quitter l’OL cet été pour retrouver du temps de jeu. Et le club rhodanien ne le retient pas, mais l’indemnité de transfert fixée pour le milieu de terrain fait reculer ses prétendants, dont le Stade Rennais. Jean-Michel Aulas exige en effet 30 M€ pour lâcher le joueur recruté au Angers SCO l’été 2019. Et parmi les courtisans de ce dernier, c’est bien le Hertha Berlin qui est en avance et non le club breton. « Jeff est bien plus proche de l'Hertha que du Stade Rennais en ce moment », a déclaré le président de l’Olympique Lyonnais sur Canal +. Cependant, le transfert est loin d’être bouclé. « Nous négocions encore », a précisé le dirigeant rhodanien. Rappelons que Lyon a de bonnes relations avec le club berlinois. En janvier 2020, l'OL avait vendu Lucas Tousart au Hertha pour un montant de 25 M€ hors bonus. Le milieu de 23 ans avait été prêté au club rhodanien dans la foulée de sa signature, jusqu'à la fin de la saison dernière.

Jeff Reine-Adélaïde sur le départ après une saison à Lyon

Jeff Reine-Adélaïde a été transféré du SCO à 25 M€ + 2,5 M€ de bonus, le 14 août 2019. Il est jusqu'alors le plus gros transfert de Lyon, en termes d'arrivées, si les bonus ne sont pas pris en compte. Il a signé un long contrat de 5 saisons avec l’OL, soit jusqu’au 30 juin 2024. D’après l’estimation du site spécialisé Transfermarkt, sa valeur actuelle est de 22,5 M€. En 23 apparitions sous le maillot des Gones, il a marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Rudi Garcia, le coach de l'Olympique Lyonnais, ne compte pas sur le joueur de 22 ans cette saison, ce dernier a donc ouvert la porte de sortie du club.