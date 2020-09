PSG Mercato : Laissé libre, Thiago Silva accuse Leonardo

Arrivé en fin de contrat au PSG en août, Thiago Silva a été laissé libre par le club de la capitale. Parti à Chelsea, le Brésilien pointe du doigt son compatriote Leonardo.

PSG : Thiago Silva règle ses comptes avec Leonardo

Le PSG n’a pas prolongé le contrat de Thiago Silva qui a expiré cet été, à l’issue du "Final 8" de la Ligue des champions. Libre de tout engagement, il a signé avec Chelsea pour une saison plus une en option. Après son agent, le défenseur central a réglé ses comptes avec Leonardo. « C’est une situation qui m'a énervé. La manière dont cela a été conduit ne m'a vraiment pas plu. "Leo" a fait ça de façon maladroite et précipitée », a-t-il martelé dans un entretien avec France Football à paraître ce mardi. En effet, le joueur de 36 ans révèle que le directeur sportif du Paris Saint-Germain l’a appelé en plein confinement (alors qu’il était au Brésil) « pour lui dire qu'à cause de la pandémie et des difficultés, la prolongation de son bail n'irait pas au-delà des deux mois » jusqu’à la finale de Ligue des champions. Thiago Silva estime pourtant que « ça aurait dû se faire différemment », vu qu’il a « donné le maximum au PSG et n’a jamais triché durant les huit années consécutives à Paris ».

Edinson Cavani n'est pas épargné !

Selon Thiago Silva, le responsable du sportif au sein du club de la capitale n’a pas du tout été élégant, ni avec lui ni avec Edinson Cavani (33 ans). « Pas seulement avec moi d'ailleurs. Je pense aussi à Cavani qui est le meilleur buteur de l'histoire du Paris SG », a-t-il souligné. Le nouveau joueur de Chelsea a tenu à faire ressortir la « maladresse » de Leonardo, « pour que le club progresse et ne commette plus ce genre d'erreurs à l'avenir ».