OM Mercato : Le dégraissage en marche, un départ officialisé

Dans un communiqué ce lundi après-midi, l’ OM a officialisé le prêt du jeune latéral droit de 21 ans Abdallah Mohamed Abdallah à Zulte Waregem (D1 de Belgique).

OM : Abdallah Mohamed Abdallah première victime du dégraissage

André Villas-Boas l’avait annoncé. Après la signature de sa 4e recrue estivale, Luis Henrique, en provenance de Botafogo (D1 du Brésil), l’ OM ne recrutera pas avant d’avoir vendu des joueurs. Il ne s’agit pas d’une vente, puisque Abdallah Mohamed Abdallah a été prêté avec option d’achat pour une saison à Zulte Waregem, comme l’annonce le message de l’Olympique de Marseille. Mais il est clair que les dirigeants olympiens veulent dégraisser un effectif un peu saturé à certains postes. Pur produit de l’ OM, Abdallah Mohamed Abdallah a toujours évolué avec la réserve et n’a jamais étrenné les couleurs professionnelles du club, malgré la signature d’un premier contrat professionnel de 3 ans lors du mercato estival 2019. La saison dernière, l’international comorien (5 sélections) a été convoqué plusieurs fois par André Villas-Boas, sans jamais avoir été aligné. Il devra donc s’aguerrir en Jupiler Pro League dans l’espoir de revenir plus compétitif dans l’écurie phocéenne.

D’autres départs en vue ?

Le départ d'Abdallah Mohamed Abdallah ne pourra pas faciliter une arrivée, car il s’agit d’un prêt et non d’une vente. Mais aucun des joueurs régulièrement annoncés dans la case départ ne semble décidé à quitter le club qualifié en Ligue des champions (Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, Maxime Lopez, Christopher Rocchia, Valère Germain). De plus, aucun club n’aurait encore transmis d’offre convaincante pour ces joueurs. Enfin, le timing très serré avant la fin du mercato estival (5 octobre) n’incite pas vraiment à l’optimisme. Autant de difficultés qui plombent la politique de dégraissage et qui pourraient faire déjouer les plans des dirigeants de l' OM.