RC Lens Mercato : Les Lensois attendent un joueur offensif

Malgré les nombreuses arrivées enregistrées cet été, les Lensois n’ont pas encore bouclé leur mercato. Le RC Lens devrait accueillir un joueur offensif avant la fermeture du marché estival, le 5 octobre.

Les Lensois espèrent un joueur offensif d'ici le 5 octobre

Les Lensois sont 6es avec 10 points au classement de la Ligue 1, à l’issue de la 5e journée. L’équipe de Franck Haise compte même dans ses rangs le meilleur buteur de la Ligue 1, Ignatius Ganago. Auteur de 4 buts en 5 apparitions, il devance Memphis Depay de l’OL au classement. Contrairement à ce dernier, l’avant-centre du RC Lens a marqué ses buts dans les matchs (sans penalties) et a offert une passe décisive. Il a marqué à chacun des quatre derniers matchs du promu en championnat. Une complicité se dégage déjà entre le Camerounais et une autre recrue, Gaël Kakuta, auteur de 3 buts et une passe décisive. Ignatius Ganago et le Franco-Congolais ont ainsi marqué 7 des 8 buts du Racing Club en ce début de saison. Mais le premier a été touché à la cuisse contre le Nîmes Olympique et attend les résultats des tests médicaux afin d’être situé sur la gravité de sa blessure. Entre-temps, la direction des Lensois s’active pour se renforcer offensivement comme prévu dans ses plans. Il s’agit pour les responsables des Sang et Or d’avoir plusieurs atouts offensifs pour éviter de se retrouver en panne sèche si le duo Ignatius Ganago - Gaël Kakuta connait un coup de moins bien ou d'arrêt. Enzo Crivelli d'Istanbul Başakşehir en Turquie est visé, mais son tarif a fait reculer les Sang et Or qui ont déjà sorti 10 M€ pour s'offrir Seko Fofana à l’Udinese. Il faut noter que trois autres joueurs offensifs du RC Lens : Florian Sotoca, Corentin Jean (5 matchs joués chacun) et Simon Banza (4 apparitions) n’ont pas encore ouvert leur compteur-but.

RCL : 9 recrues, dont 8 nouveaux

Pour faire le bilan du mercato estival des Lensois, il faut noter qu’ils ont levé l’option d’achat de Corentin Jean qui leur avait été prêté par Toulouse FC lors de l'exercice 2019-2020 en Ligue 2. Le RCL a recruté 8 nouveaux joueurs : Facundo Medina, Loïc Badé, Wuilker Farinez, Jonathan Clauss, Issiaga Sylla, Séko Fofana et évidemment Ignatius Ganago et Gaël Kakuta.