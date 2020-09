Stade Rennais Mercato : Un dernier coup magistral se prépare

Malgré son mercato estival particulièrement mouvementé, le Stade Rennais FC n’aurait pas encore bouclé son recrutement. Selon les toutes dernières nouvelles, les recruteurs du SRFC voudraient signer un dernier renfort offensif avant le 5 octobre. Une liste de cibles serait même déjà entre les mains de Florian Maurice.

Stade Rennais FC mercato : Jérémy Doku visé

Le Stade Rennais FC s’est déjà renforcé en attaque cet été en signant Martin Terrier (OL) et Serhou Guirassy (Amiens SC). Mais les recruteurs bretons voudraient encore signer un dernier joueur offensif avant la fin du marché. Selon les informations de Goal, l’heureux élu pourrait être Jérémy Doku, pépite d’Anderlecht (D1 de Belgique). Passé professionnel en 2018, à 16 ans, le jeune ailier est lié jusqu’en juin 2022. Brillant, il s’est rapidement fait remarquer par le sélectionneur belge qui l’a aligné deux fois au début du mois. Lors de la victoire de la Belgique contre l’Islande (5-1), Jérémy Doku a même marqué un but. Pour le signer, le Stade Rennais FC devra jouer des coudes puisque plusieurs clubs anglais seraient également attirés par son profil.

Mohamed Ihattaren et Gabriel Veron également visés par les Bretons

De son côté, Foot Mercato confirme le désir du Stade Rennais FC de signer un dernier renfort offensif avant la date butoir du 5 octobre. En revanche, le site de sport insiste sur deux nouveaux noms, à savoir Mohamed Ihattaren et Gabriel Veron. Considéré comme un grand espoir du football néerlandais, Mohamed Ihattaren est sous contrat avec le PSV Eindhoven. Le prodige néerlandais de 18 ans serait d’autant désireux de quitter le club que ses relations avec son entraîneur seraient tumultueuses. Joueur convoité sur le marché, Mohamed Ihattaren est annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs et le PSV Eindhoven ne serait prêt à discuter qu’à partir de 20 millions d’euros. Quant au prodige brésilien de 18 ans Gabriel Veron, Palmeiras réclame 25 millions d’euros avant de le libérer. Une offre qui ne s’adresse pas seulement au Stade Rennais FC, mais également au FC Barcelone, à l’Atletico Madrid, au Bayern Munich, au Borussia Dortmund, à Benfica et à la Juventus Turin. Pas besoin de calculs compliqués pour comprendre que les recruteurs rennais doivent sortir des arguments financiers et sportifs de poids pour espérer rafler la mise…