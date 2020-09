Amiens SC Mercato : Luka Elsner viré du Sporting Club (Off.)

Luka Elsner n’est plus l’entraîneur d’ Amiens SC. Il a été limogé officiellement ce lundi, après 5 journées de championnat en Ligue 2.

Amiens SC se sépare de Luka Elsner

Elsner limogé après 15 mois sur le banc amiénois













Amiens SC avait gardé Luka Elsner, malgré la relégation du club picard en Ligue 2 à l’issue de l’exercice dernier. Mais au terme de la 5e journée du championnat, il a finalement été viré pour mauvais résultats. Dans un communiqué officiel publié ce lundi, la direction des Amiénois a officialisé le licenciement du technicien de 38 ans. « L'Amiens SC a décidé ce lundi de suspendre Luka Elsner de ses fonctions d'entraîneur. Le club tient à remercier Luka pour son implication et son professionnalisme. Nous lui souhaitons beaucoup de réussite dans la suite de sa carrière », a indiqué le club présidé par Bernard Joannin . En attendant la nomination d’un nouveau patron à la tête de leur staff technique, les dirigeants d’Amiens Sporting Club ont désigné «et Oswald Tanchot pour assurer l'intérim ». C’est donc ce duo de techniciens qui dirigera les entraînements de l'équipe première dès mardi.Luka Elsner avait été nommé coach d’Amiens SC le 19 juin 2019 pour deux saisons, jusqu'en juin 2021. Il avait succédé à Christophe Pélissier parti au FC Lorient et promu en Ligue 1. Mais le technicien slovène n’a pas réussi à maintenir le club basé au stade de la Licorne dans l’élite. Il a terminé à la 19e place de Ligue 1 et relégué en Ligue 2 à l’issue de l’exercice 2019-2020 arrêté brutalement après 28 journées en raison de la pandémie de covid-19. Ce début de saison 2020-2021, le bilan de Luka Elsner est médiocre. En 5 matchs disputés, son équipe a enregistré une victoire, 2 matchs nuls et 2 défaites. Elle est du coup classé 15e avec 5 petits points pris sur 15 possibles. Il paie donc le prix fort des mauvais résultats des Amiénois, alors qu'il était dans sa dernière saison de contrat.