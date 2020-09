Stade rennais : Un avenir radieux pour le SRFC en Ligue 1

Le Stade rennais est sur une bonne dynamique ces dernières saisons. Depuis le passage d’Olivier Létang à la tête du SRFC, le club ne s’arrête plus de grandir. Loin de se satisfaire d’une participation à la Ligue des champions cette saison, les Bretons semblent en marche pour aller titiller le PSG dans la course au titre et ils ont des arguments.

Stade rennais, un nouveau challenger pour le PSG ?

Ces dernières années, la Ligue 1 est l’affaire du PSG. Le club de la capitale s’adjuge le titre tous les ans depuis l’arrivée des Qataris à sa tête, excepté les saisons 2012 (Montpellier) et 2017 (As Monaco), le club de la capitale est presque certain de remporter le titre dès l’entame de chaque saison. Sauf que cette saison 2021 a démarré avec l’émergence d’un grand Stade rennais. Le club breton comptabilise 4 victoires et un match nul depuis le début de la saison, soit 13 points sur les 15 possibles à son compteur. Le Paris Saint-Germain, usé par sa dernière campagne en Ligue des Champions, a laissé des plumes dans le démarrage de cette saison avec seulement 3 victoires et 2 défaites qui le placent à la 7e place du classement. Aujourd’hui, Rennes est seul leader du championnat grâce au rythme qu’il s’impose depuis l’entame de cette saison. La réussite du club breton est le résultat des changements intelligents effectués aussi bien à sa direction que sur son banc ces dernières années, créant une sorte de continuité dans la poursuite du développement du projet de ce grand club de l’ouest français.

Avec le titre de Coupe de France qu’il a remporté à la tête du Stade rennais, Olivier Létang, l’ancien président du SRFC, est l’homme qui a vraiment enclenché le mouvement. Même si l’équipe bretonne est soutenue par l’homme le plus riche de France, son projet sportif était loin de convaincre. Les choses ont depuis bien changé et les actuels dirigeants, Nicolas Holveck et Florian Maurice, ont su prendre le train en marche. Cette montée en puissance de Rennes pourrait se concrétiser par la farouche adversité qu’il pourrait opposer au PSG cette saison grâce à l’avance considération déjà prise dans sa course en tête du championnat. Cet avis est soutenu par Denis Balbir qui voit le Stade rennais comme un leader qui mérite son actuel rang.

Les premiers résultats qui incitent à l'optimisme au SRFC ?

Dans les colonnes de But, le journaliste consultant sportif a rappelé que « Rennes a été la risée du football français » à cause de ses grosses ambitions clamées tous les ans, sans jamais aller au bout des choses. Il explique qu’aujourd’hui « Rennes, c'est carré. Que ce soit au niveau de la direction où Nicolas Holveck tient les rênes. Que ce soit dans le recrutement où Florian Maurice est arrivé de Lyon avec son réseau et se montre aussi précieux qu'à l'OL. Ou que ce soit sur le banc avec Julien Stéphan, lequel s'est révélé comme l'un des entraîneurs les plus performants des prochaines saisons. Pour avoir baigné dans le foot depuis son plus jeune âge, le fils de Guy Stéphan s'impose comme le porte-drapeau de cette nouvelle vague. Il est ambitieux, lucide sur ses forces et la qualité de son effectif. Forcément, ça joue… » dans la possibilité de continuer de faire grandir le club.

Cette saison, le PSG pourrait lutter le titre en Ligue 1 non pas avec l’OL ou l’ OM, mais bien avec le Stade rennais qui a déjà pris une certaine avance sur les challengers déclarés du club de la capitale. Le tout sera maintenant de tenir la distance puisque cette saison, le SRFC joue sur plusieurs tableaux, comme l’OM d’ailleurs et le Paris SG. La volonté de ses dirigeants de recruter un attaquant supplémentaire confirme bien l’intention de bouleverser la hiérarchie en Ligue 1. Julien Stéphan a toutes les chances de résister à Thomas Tuchel qui est loin du Paris Saint-Germain des années Laurent Blanc. Le club francilien, sous l’ère du technicien tricolore, ne laissait pratiquement rien à ses adversaires. 2021, la saison du Stade rennais FC ?